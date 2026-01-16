مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يشارك في معرضي "يومكس" و"سيمتكس"

أبوظبي في 16 يناير / وام/ يشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، في فعاليات النسخة السابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس"، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير2026 في مركز "أدنيك" أبوظبي.

كما يشارك المجلس في فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب للمعرضين والذي يقام في 19 يناير 2026 تحت شعار "آفاق ذكية: إعادة تعريف استقلالية القطاع الدفاعي عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، إضافة إلى ذلك، سيتولى الإعلان عن الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع على مدار الأيام الثلاثة للمعرض.

وأعرب سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، عن تطلع المجلس للمشاركة في هذين المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما، والتي تأتي في إطار أهدافه الإستراتيجية والمتمثلة في تمكين القدرات الوطنية وتعزيز البحث والتطوير وتوفير الدعم للصناعات الوطنية المتخصصة، خاصة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الصناعي.

وأكد أهمية المعرضين كونهما يشكلان فرصة مهمة لقطاع الصناعات الدفاعية لتعزيز علاقاتها مع أهم وأبرز المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في تطوير الأنظمة غير المأهولة.

وأوضح سعادته أن التقنيات الناشئة، ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي، أضحت ركيزة أساسية في القطاع الدفاعي المعاصر، الشيء الذي حدا بمجلس التوازن للتمكين الدفاعي إلى تبني عدد من الإستراتيجيات والمبادرات المتخصصة التي تستهدف تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة حلولها ومنتجاتها.

وأشار إلى أن مثل هذه المعارض تمثل منصات عملية لكل من مصنعي ومزودي الأنظمة غير المأهولة لعرض أحدث الابتكارات في هذا المجال الدفاعي الحيوي بجانب تأسيس علاقات تجارية وشراكات استراتيجية ستسهم في تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية.

من جانبه، ذكر سيف علي المرزوقي، مستشار أول الشؤون الإستراتيجية والتنفيذية بالمجلس ، أن جناح توازن بالمعرضين سيكون بمثابة منصة لاستعراض مشاريع ومبادرات المجلس وتوجهاته نحو التميز في الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن جناح المجلس سيتيح للزوار الاطلاع على مجمع توازن الصناعي، إضافة إلى مجموعة من الشركات التي يدعمها المجلس والمتخصصة في تطوير الأنظمة غير المأهولة، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، مثل سندان، وإير كيو، وفالكون آي إكس، وأنالوغ.

يذكر أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يمثل جهة وطنية تركز على ترجمة أولويات الدفاع والأمن إلى نتائج مؤسسية وصناعية واقتصادية ملموسة في دولة الإمارات.

ويلعب المجلس دوراً أساسيا في دعم المشتريات الدفاعية من خلال ضمان التوافق الإستراتيجي لبرامج الاستحواذ مع متطلبات القدرات الوطنية طويلة الأجل، مع الالتزام بمبادئ مردود القيمة وأهداف التوطين الصناعي.