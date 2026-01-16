هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات

العين في 16 يناير/ وام/ استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم في قصر المقام، وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، برئاسة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس المجلس.

واطلع سموه من الوفد على جهود مجلس الأمن السيبراني لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، لبناء منظومة رقمية متقدمة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، بما يسهم في توفر بيئة آمنة للأعمال والمؤسسات في مختلف القطاعات الحيوية.

كما اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على خطط المجلس لتوسيع نطاق برنامج تعزيز ريادة الأعمال والابتكار ضمن منظومة الأمن السيبراني "CyberE71"، ليشمل رعاية الأفكار المبتكرة من طلاب المدارس والمؤسسات الجامعية ورواد الأعمال في منطقة العين، من خلال بناء القدرات وتعزيز الابتكار عبر توفير بيئة حاضنة لتطوير حلول رائدة تُسهم في حماية الفضاء الرقمي ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي.

وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أهمية تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني لمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية للدولة، وتوفير بيئة رقمية آمنة لمختلف المؤسسات والشركات، بما يسهم في رفع الإنتاجية الاقتصادية ودعم تنافسية الإمارات على المستوى العالمي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي نحو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز الثقافة السيبرانية لدى الأفراد والمؤسسات، بهدف التصدي للتهديدات الرقمية والإلكترونية لضمان حماية المكتسبات الوطنية ومواكبة التوجهات المستقبلية للدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في شتى القطاعات الاقتصادية.

من جانبه أعرب وفد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يعكس اهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بمتابعة مستجدات القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وحرص سموّه على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الجاهزية الرقمية، وتسهم في ترسيخ منظومة أمن سيبراني متكاملة تدعم مسيرة التنمية في منطقة العين والإمارة.

حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.