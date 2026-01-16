95 خيلاً تتنافس غداً في السباق السابع على مضمار جبل علي

دبي في 16 يناير/ وام/ يستضيف مضمار جبل علي، غداً، السباق السابع في الموسم الحالي والذي يتضمن إقامة 7 أشواط، بمشاركة 95 خيلاً من نخبة الخيول المحلية والدولية، تتنافس على جوائز مالية إجمالية تبلغ 600 ألف درهم.

ويفتتح السباق بالشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، برعاية "كأس بورشه"، وبمشاركة 13 خيلاً من إنتاج دولة الإمارات بعمر 4 سنوات فما فوق، ضمن فئة الهانديكاب (0-75)، وتبلغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم.

وتخصص بقية الأشواط الستة للخيول المهجنة الأصيلة، حيث يقام الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، ضمن سباق "الشفار للاستثمار – داييم إنسنتيف"، لفئة المبتدئين، بمشاركة 16 خيلاً، وبجوائز قدرها 72 ألف درهم، ويليه الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، لفئة المبتدئين لعمر 3 سنوات، بمشاركة 15 خيلاً وبالقيمة المالية نفسها.

ويشهد الشوط الرابع سباق "جارك سبرينت هانديكاب" لمسافة 1000 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز تبلغ 90 ألف درهم، بينما يقام الشوط الخامس الرئيسي لمسافة 1950 متراً تحت مسمى "توبوغ كورنر ستيكس"، التحضيري لسباق جبل علي ستيكس، بمشاركة 8 خيول، وبجوائز تصل إلى 120 ألف درهم.

ويقام الشوط السادس الرئيسي أيضا، "جبل علي مايل التحضيري"، لمسافة 1600 متر، وبمشاركة 13 خيلاً، وجوائز مالية قدرها 120 ألف درهم، قبل أن يُختتم السباق بالشوط السابع والرئيسي "كأس الإمارات دبي الوطني"، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً ضمن فئة الهانديكاب (0-70)، وبجوائز تبلغ 76 ألف درهم.