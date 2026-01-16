"دبي الخيرية" تدشن حملتها الرمضانية "يدوم الخير"

دبي في 16 يناير/ وام/ أطلقت جمعية دبي الخيرية، حملتها الرمضانية الموسمية لعام (1447هـ - 2026م) تحت شعار"يدوم الخير"، معلنة عن أجندة متكاملة من المبادرات والمشاريع الخيرية التي تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة أكثر من 2.5 مليون مستفيد داخل الدولة إضافة إلى 31 دولة حول العالم، تجسيدًا لقيم العطاء والتراحم الإنساني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية بمقرها الرئيسي، بحضور عادل مطر عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، ونخبة من مديري الإدارات والوحدات التنظيمية، بجانب ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وقال أحمد السويدي، إن خارطة المشروعات الرمضانية لهذا العام تتجسد في خمس مبادرات رئيسة هي: إفطار صائم، وكوبون الخير، وكفالة يتيم، وزكاة الفطر، وزكاة المال، حيث تتسع الرقعة الجغرافية للحملة لتشمل دولة الإمارات و31 دولة أخرى، وذلك عبر تضافر الجهود مع 50 هيئة خارجية منفذة.

وأشار إلى أن مشروع "كوبون الخير" يطمح إلى إيصال الدعم لنحو 12,500 مستفيد داخل الدولة وأكثر من 83 ألف مستفيد على النطاق الدولي، وفيما يخص مبادرة 'إفطار صائم" فقد وضعت الحملة خطة لتوزيع مليون وجبة إفطار محليا و285 ألف وجبة في الخارج، كما تشمل الخطط التشغيلية لمشروع "زكاة الفطر" استهداف 500 ألف مستفيد من الأسر والمتعففين داخل الدولة.

وأوضح أن "دبي الخيرية" تتبنى نهجا قائما على الاستدامة في تنفيذ مبادراتها عبر حزمة من المشاريع التنموية والتي تشمل تشييد الصروح الدينية والتعليمية كالمساجد ومراكز تحفيظ القرآن فضلا عن تعزيز الأمن المائي عبر حفر الآبار ومد شبكات المياه في المناطق المتضررة من الجفاف، كما تولي الجمعية رعاية فائقة لتمكين الأسر المنتجة وتقديم الرعاية الصحية وبناء المجمعات السكنية للفئات الأكثر احتياجا.

وقال إنه على صعيد رعاية الطفولة تضطلع الجمعية بكفالة 14500 يتيم داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أن المستهدف خلال الحملة الرمضانية الجارية يتضمن تنفيذ أكثر من 9900 مشروع إنساني تتصدرها مشروعات تشييد المساجد وتوفير المياه في المناطق الأكثر تضررًا.

وذكر السويدي أن "دبي الخيرية" أرست منظومة متكاملة من الحلول الرقمية المبتكرة لتيسير مساهمات المتبرعين وسفراء الخير، حيث استحدثت قنوات تبرع غير تقليدية تشمل قبول العملات المشفرة إضافة إلى تدشين منصة تفاعلية في عالم "الميتافيرس".

كما عززت حضورها الرقمي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي ونشر الحصالات الذكية المبتكرة في المراكز الحيوية بإمارة دبي، بجانب القنوات التقليدية المتمثلة في التحويلات البنكية والبطاقات الائتمانية وشبكة مندوبي الجمعية المنتشرين في المراكز التجارية ومركز الاتصال، إضافة إلى تطبيق "دبي الآن" ومنصة "جود" ، فضلا عن طرق الدفع عبر "أبل باي" و"جوجل باي" وبوابة حكومة دبي الذكية.