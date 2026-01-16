دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تنظم فعالية "ليالي الكويت الخالدة" 30 يناير

دبي في 16 يناير/ وام / تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة ابتداء من يوم 29 يناير 2026 ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تنظيم فعالية "ليالي الكويت الخالدة في دبي" يوم 30 يناير.

وتتضمن الفعالية، التي تأتي ضمن أسبوع "الإمارات والكويت إخوة للأبد"، برنامجاً فنياً حافلاً يُقام في برج بارك – البوليفارد في دبي، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء في البلدين الشقيقين، وبحضور جماهيري واسع.

وتشهد الفعالية حفلاً غنائياً يشارك فيه كل من حسين الجسمي، ومطرف المطرف، وبلقيس، وخالد المظفر، إلى جانب فقرات وطنية وفنية تعكس عمق الروابط الثقافية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.

وقال سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يأتي تنظيم فعالية "ليالي الكويت الخالدة في دبي" في إطار الحرص على تعزيز أوجه التواصل الثقافي والإنساني المشترك، وهو ما يسهم في توطيد جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية الفنون كلغة حضارية جامعة تعكس القيم المشتركة، وتجسد عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.

وأوضح أن هذه الفعالية تشكل محطة ثقافية وفنية بارزة ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تحتفي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتسهم في إبراز المشهد الثقافي والفني كأحد روافد تعزيز التقارب بين الشعوب، وترسيخ مفاهيم الأخوة والتعاون المشترك.