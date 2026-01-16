مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة ريتشمونت العالمية

دبي في 16 يناير/ وام / التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموّه، نيكولاس بوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ريتشمونت"، إحدى أبرز المجموعات العالمية المتخصصة في مجال المنتجات الفاخرة.

وتم خلال اللقاء استعراض نهج دولة الإمارات في بناء الشراكات الإستراتيجية الداعمة لقطاعاتها الاقتصادية الرئيسية سريعة النمو، بما في ذلك قطاع تجارة التجزئة والسلع الفاخرة، والذي تعد دبي من أهم مراكزها على مستوى المنطقة والعالم، والفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات ومجموعات الأعمال العالمية العاملة في هذا المجال من خلال ما توفره الدولة من ممكِّنات، وفي مقدمتها بنيتها التحتية المتطورة، وارتباطها القوي بمختلف الأسواق العالمية، ما يجعلها محور انطلاق نموذجي للشركات والمؤسسات العالمية للتوسع في أسواق المنطقة.

كما تم استعراض آفاق التعاون بين مجموعة ريتشمونت السويسرية ودبي، ومن خلال مقر المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، الموجود في المنطقة الحرة بمطار دبي.

وتم استعراض أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي صدارتها أن تكون من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومضاعفة تجارتها الخارجية إلى 25 تريليون درهم بحلول العام 2033، مع إضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز).

يذكر أن محفظة "ريتشمونت" تضم مجموعة من أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال المجوهرات والساعات والأزياء والإكسسوارات، ومن أبرزها كارتييه (Cartier)، وفان كليف آند آربلز (Van Cleef & Arpels)، ومون بلان (Montblanc)، وآي دبليو سي شافهاوزن (IWC Schaffhausen)، وبيجيه (Piaget)، وغيرها، ولها حضور في نحو 2400 متجر في مناطق متفرقة من العالم، فيما يفوق عدد أعضاء فريق عملها 40 ألف موظف موزعين على أكثر من 150 موقعاً حول العالم، وقد سجلت مبيعاتها السنوية 21.4 مليار يورو وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.