جامعة أبوظبي تفتتح حجرة بحثية مبتكرة بتقنية الخرسانة ثلاثية الأبعاد

أبوظبي في 16 يناير/ وام / افتتحت جامعة أبوظبي حجرة الأبحاث الخرسانية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد والمزوّدة بأنظمة قياس ذكية، بهدف تعميق الفهم العلمي لأداء الهياكل الخرسانية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد على المدى الطويل، ودعم تطوير حلول بناء ذكية ومستدامة.

وأقيم حفل الافتتاح في مركز الابتكار بجامعة أبوظبي (ADUi) ومختبر جامعة أبوظبي لأبحاث الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد، بحضور مدير الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية، وأعضاء الهيئة التدريسية، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية وصناعية.

وتمثل الحجرة البحثية الخرسانية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد خلاصة أربعة أعوام من البحث والتجارب المكثفة في هذا المجال، حيث تولى فريق جامعة أبوظبي تصميم الحجرة وطباعتها وتجميعها وتجهيزها بأجهزة القياس.

وتم تطوير الهيكل في مختبر أبحاث الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد التابع لجامعة أبوظبي والذي تم افتتاحه في عام 2023 ويوفر لأعضاء هيئة التدريس والطلبة إمكانية الوصول إلى تقنيات الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد المتقدمة وفرص البحث العملي.

وأكد البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي أن الدولة توفر بيئة محفزة تمكّن الجامعات من الابتكار وتخطي الحدود المألوفة، وتسهم هذه الحجرة البحثية الخرسانية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد في تعزيز دور الجامعة في دعم الأولويات الوطنية المرتبطة بالبنية التحتية المستدامة، والبناء الذكي، والحلول الهندسية المتقدمة.

من جانبه، قال الدكتور سامر المارتيني، المشرف على المشروع إن هذه الحجرة تتيح إجراء أبحاث طويلة الأمد قائمة على البيانات حول أداء الهياكل الخرسانية المطبوعة في ظروف واقعية، ما يسهم في تطوير هذه التقنية ونقلها إلى تطبيقات مستقبلية واسعة النطاق ومدروسة بشكل أفضل.

من جانبها قالت الدكتورة ريم صابوني، المشرفة على المشروع إن هذا المشروع يقوم على مبادئ البناء بنظام الوحدات الإنشائية في الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد، حيث جرت طباعة جميع عناصر الجدران بالكامل وتجميعها كنظام وحدات إنشائية متكامل، ويسهم هذا النهج في تعزيز قابلية التوسع، وسهولة النقل، وضبط الجودة، وإمكانية التكرار، وهي عوامل أساسية لتطبيقات البنية التحتية المستدامة والمشاريع الكبرى في المستقبل.

وإلى جانب أهدافها البحثية، تضطلع هذه المنشأة بدور محوري في تعزيز التعلّم التجريبي لطلبة الهندسة المدنية، من خلال إتاحة فرص تدريب عملي على تقنيات البناء المتقدمة، وتطوير المواد، ومراقبة الهياكل، وتطبيقات البحث في البيئات الواقعية.

وتسهم هذه التجربة العملية المباشرة في دعم التزام جامعة أبوظبي بإعداد خريجين جاهزين للمستقبل، يمتلكون مهارات مرتبطة باحتياجات القطاع في مجالي البناء المستدام والذكي.