مصر تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة

القاهرة في 16 يناير/ وام / أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل، شملت حفر 5 آبار استكشافية جديدة، بما يضيف إلى الإنتاج نحو 47 مليون قدم مكعبة من الغاز و4300 برميل بترول ومتكثفات يومياً.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم بأن الاكتشافات شملت الآبار WKAN-X W-2X بتنمية غرب كنايس، وTAYIM W-13X بتنمية غرب كلابشة، وTUT-29 (ST1) بتنمية خالدة، حيث أظهرت اختبارات الإنتاج معدلات تقدر بنحو 2550 برميل زيت ومتكثفات يوميا، ونحو 29 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، مع التخطيط لربط هذه الآبار على الإنتاج قريبا، والاستمرار في تقييم المخزون والاحتياطي المضاف.