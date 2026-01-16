تراجع التجارة الخارجية البلجيكية وسط ضعف الصادرات إلى الولايات المتحدة

بروكسل في 16 يناير/ وام / أعلن البنك الوطني البلجيكي، أن التجارة الخارجية دخلت مرحلة "نقطة تحول" باتجاه معدلات نمو سلبية، بعد أن أدى الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 22% إلى تحول الميزان التجاري معها من فائض بقيمة 1.3 مليار يورو إلى عجز بلغ 0.9 مليار يورو خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار البنك إلى أن هذا التراجع أثر سلبا على الأداء العام، حيث انخفضت الواردات والصادرات بنسبة تتراوح بين 5.6% و5.7% على أساس سنوي، مع تفاقم الانكماش بشكل خاص في شهر نوفمبر.

وتصدرت المنتجات الكيميائية قائمة القطاعات الأكثر تضرراً بخسائر تجاوزت 600 مليون يورو في السوق الأمريكية، إلى جانب ضعف ملحوظ في أسواق بريطانيا وإيطاليا وهولندا، تلتها المعادن، بينما شهد قطاع الألماس تحسناً في الصادرات.

وأرجع البنك جانباً من هذا التراجع إلى أسباب نقدية وجمركية، من بينها انخفاض قيمة الدولار بنسبة 12% أمام اليورو وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، داعياً إلى انتظار تحليلات أعمق قبل إصدار أحكام نهائية بشأن هذه العوامل.