سباق فاطمة بنت منصور للقدرة ينطلق غداً بالوثبة

أبوظبي في 16 يناير/ وام / ينطلق غداً سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لفئة السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة الفارسات من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، وتنظمه وتستضيفه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات الفروسية والسباق.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، وتبدأ الأولى بالألوان الزرقاء، لمسافة 35 كلم، والثانية مسافتها 25 كلم بالألوان الصفراء، والثالثة 20 كلم، بالألوان الحمراء، والأخيرة لمسافة 20 كلم، بالألوان البيضاء.

كما يقام بعد غد سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

وأعلنت اللجنة اكتمال إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة، وفق شروط السباق، منها أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق، ولا يقل وزن الفارسة عن 50 كجم، ونبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من المراحل المقررة، عن 64 نبضة في الدقيقة.

وأشارت إلى وضع كافة الترتيبات بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والتجهيزات الخاصة بالمرافق والمسارات وبوابات الانطلاق، وأماكن تجمع الفرسان والخيول، والمركز الإعلامي، وغيرها من الأمور الفنية، لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح.

وقال مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، إن استضافة القرية للسباقين، يؤكد الاهتمام الكبير بهذه الرياضة بشكل عام، وفروسية الفتيات خصوصاً، لاسيما بعد التقدم الكبير لسباقات القدرة في الدولة من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية، ومستوى الأداء العالي للمشاركين، بالإضافة إلى أهمية سباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لدعم ملاك الإسطبلات الخاصة.