قمتان تحسمان لقب "بطل الشتاء" في ختام الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 16 يناير/ وام / تتجه الأنظار غدا إلى انطلاقة الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي تقام على مدار ثلاثة أيام، وتشهد تنافسا قويا على لقب "بطل الشتاء" وتحديد مراكز المربع الذهبي من خلال قمتين من العيار الثقيل.

وتتصدر المشهد المواجهة المرتقبة يوم السبت على استاد هزاع بن زايد بين العين المتصدر برصيد 30 نقطة والوحدة الثالث برصيد 25 نقطة، إذ يسعى العين لحسم اللقب الشتوي بينما يطمح الوحدة في الحفاظ على موقعه وتقليص الفارق.

وبالتزامن مع ذلك، يحتضن استاد زعبيل قمة أخرى تجمع الوصل الرابع برصيد 22 نقطة مع ضيفه الجزيرة الخامس برصيد 21 نقطة في مباراة عنوانها فك الاشتباك النقطي والاقتراب من القمة.

ويبقي شباب الأهلي الوصيف برصيد 29 نقطة ضغطه مستمرا على الصدارة حين يواجه دبا الفجيرة الاثنين المقبل على استاد راشد آملا في مواصلة نتائجه الإيجابية.

وتستكمل بقية مواجهات الجولة بلقاء يجمع خورفكان مع النصر يوم السبت على استاد صقر بن محمد القاسمي، ومباراتين يوم الأحد تجمعان بني ياس مع البطائح في استاد بني ياس والشارقة مع كلباء في ملعب الشارقة، ليسدل الستار رسميا على الدور الأول يوم الاثنين بلقاء يجمع عجمان مع الظفرة على استاد راشد بن سعيد.