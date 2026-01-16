ائتلاف "مصدر" يغلق ماليا أول مشروع طاقة شمسية مزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى المرافق في سلطنة عمان

أبوظبي في 16 يناير / وام / أعلن ائتلاف شركات تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ويضم شركة "شركاء الخضراء"، وشركة "كوريا ميدلاند باور المحدودة" (كوميبو)، وشركة "أوكيو للطاقة البديلة"، الشركة العمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، الوصول إلى الإغلاق المالي لمشروع "عبري للطاقة الشمسية – المرحلة الثالثة"، والذي يعد أول مشروع للطاقة الشمسية مزوّد بنظام بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى المرافق في سلطنة عُمان.

وتم تأمين تسهيلات تمويلية من مؤسستين ماليتين عالميتين رائدتين هما ناتيكسيس للخدمات المصرفية والاستثمارية، وبنك أبوظبي الأول، لتغطية جزء كبير من إجمالي تكاليف المشروع التي تقدر بنحو 300 مليون دولار.

ويجري تطوير مشروع "عبري – المرحلة الثالثة" لصالح شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه"، حيث يسهم في دعم مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الوصول إلى توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

ويكتسب المشروع أهميته الفنية والاقتصادية من جمعه بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعي، بما يضمن تزويد نحو 33 ألف منزل بالكهرباء، ويسهم في تفادي انبعاث ما يقارب من 505 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، أن نظم بطاريات تخزين الطاقة ركيزة أساسية للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن تطلع الشركة لتوظيف خبراتها في مجال تخزين الطاقة وغيرها من التقنيات المتقدمة لتوفير طاقة نظيفة وآمنة في السلطنة.

وتوجه بالشكر للشركاء الذين ساهموا بدور أساسي في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من تطوير مشروع عبري للطاقة الشمسية-المرحلة الثالثة الرائد، والذي يعكس التزام "مصدر" بالمساهمة الفاعلة في دعم مساعي سلطنة عمان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع "عبري للطاقة الشمسية-المرحلة الثالثة" في شهر سبتمبر الماضي، ويشمل نطاق المشروع عمليات التصميم، والبناء، والتملك، والتشغيل، والصيانة، المتعلقة بالمحطة ونظام تخزين الطاقة.