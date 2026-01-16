جلسة ثقافية بمتحف العين تسلط الضوء على الزفة الإماراتية وتقاليدها الاجتماعية

العين في 16 يناير /وام/ نظم متحف العين مساء أمس جلسة ثقافية بعنوان "الزفة: تقاليد تزف عبر الأجيال"، وذلك ضمن سلسلة حوارات المتحف، بحضور جمع من المهتمين بالتراث الإماراتي وموروثه الاجتماعي.

وركزت الجلسة على الزفة باعتبارها من أبرز طقوس الزفاف الإماراتي التقليدي، وما تنطوي عليه من عادات وممارسات اجتماعية متوارثة تعكس قيم المجتمع وهويته الوطنية.

وقدّمت الجلسة عرضاً مفصلاً لعناصر الزفة من خلال مقتنيات مختارة من مجموعة متحف العين.

شارك في الجلسة سعيد السويدي، الباحث في التاريخ، وعتيقة المهيري، خبيرة التراث، والحظ الكويتي، الباحث في التراث غير المادي، حيث أغنوا النقاش بقراءات تاريخية وثقافية أظهرت عمق الزفة ودورها في المجتمع الإماراتي.

وتضمنت الجلسة عروضاً أدائية للزفة الإماراتية، بالإضافة إلى تقديم مأكولات شعبية، وعروض للحرف التقليدية، وورش عمل تفاعلية للأطفال، مما أضفى على الفعالية طابعاً احتفالياً مميزاً.

وجاء تنظيم هذه الجلسة في سياق الاحتفاء بالتراث الثقافي غير المادي، خاصة بعد إدراج الزفة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في منظمة اليونسكو، تأكيداً على قيمتها الثقافية والاجتماعية الراسخة عبر الأجيال.