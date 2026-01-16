الرياح ترجئ منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور إلى الأحد

أبوظبي في 16 يناير/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات النسخة الـ13 من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، تعديل برنامج مسابقة أشواط العامة ملاك فئة قرموشة جير – فرخ وجرناس، والمقررة اليوم الجمعة، لتقام بعد غد الأحد، وذلك بسبب سرعة الرياح، مع ترحيل بقية المنافسات يوما حسب الترتيب الزمني.

وأكدت اللجنة المنظمة في نادي أبوظبي للصقارين، في بيان لها، حرصها على إقامة البطولات في أجواء مثالية تضمن استمرار النجاح اللافت الذي حققته الفعاليات على مدار الأيام الستة الماضية وسط منافسة قوية ومستويات متميزة.

وقال سعادة سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، إن المنافسات الماضية حققت نجاحا كبيرا، ومشاركة واسعة من كافة الفئات، وتفاعلا مجتمعيا، بما يتماشى مع جهود النادي في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بتصميم الفعاليات المحفزة، وتبني المبادرات الإستراتيجية، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور، وتحفيز الطلاب للتعرف على الموروث الوطني الأصيل.

وأشار إلى أن البطولة برمزيتها السامية، ومكانتها المرموقة، تعزز الجهود الوطنية في الاهتمام والاحتفاء بهذه الرياضة، لاسيما أنها تمثل ركيزة أساسية للتراث، وقيم الماضي، والإرث الوطني، والأثر المستدام في نفوس جميع الأجيال.