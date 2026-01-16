إكسبو الشارقة يختتم "ستيل فاب 2026"

الشارقة في 16 يناير/ وام / اختُتمت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ21 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2026" الحدث الأضخم والأبرز في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وشهد مشاركة واسعة النطاق تجاوزت 600 علامة تجارية محلية وعالمية و350 عارضاً قدموا من 35 دولة رائدة في مجال الصناعة حيث امتدت العروض على مساحة إجمالية بلغت 25 ألف متر مربع.

ونجح الحدث في استقطاب آلاف الزوار من التجار والمستثمرين والمهنيين المهتمين بمستقبل الصناعات المعدنية وتحولاتها التقنية المتسارعة وشهدت مشاركة دولية واسعة تجسدت في أجنحة وطنية احتضنت كبريات الشركات العالمية من دولة الإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وتركيا والهند وتايوان وتايلاند وجمهورية مصر العربية.

وعزز المعرض مكانته كحدث تجاري إقليمي يربط بين المصنعين والمستثمرين وبرزت أجنحة عدد من الشركات العالمية التي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة وساهم الحضور النوعي لكبرى الشركات المنتجة لأحدث معدات صناعة الحديد والصلب في فتح قنوات جديدة للشراكات الاستراتيجية وتوسيع شبكات التوزيع بين الشركات المحلية والعالمية وتعزيز فرص التصدير الصناعي إلى أسواق المنطقة والعالم.

وسجل الحدث ريادة استثنائية بوصفه أول معرض في دولة الإمارات والمنطقة يتبنى تقنيات المعارض الرقمية الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في الدولة وقدرته على استقطاب كبرى الاستثمارات والابتكارات العالمية حيث تفردت هذه النسخة بإطلاق منصة "إيثر إكس" المتخصصة في إنشاء توأم رقمي للحدث مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن "ستيل فاب 2026" رسخ مكانة إمارة الشارقة مركزا إقليميا رائدا للابتكار ومنصة إستراتيجية للنفاذ إلى أسواق المنطقة مشيراً إلى أن إطلاق منصة "إيثر إكس" يمثل التزاماً راسخاً بتبني حلول المستقبل وفتح آفاق جديدة للتفاعل التجاري المستدام.

وأشار إلى أن نجاح المعرض يتماشى تماماً مع التوجهات الوطنية والأجندة الصناعية لدولة الإمارات لاسيما مبادرة "اصنع في الإمارات" ومشروع ثلاثمائة مليار حيث يسهم المعرض بشكل مباشر في تمكين القطاع الصناعي الوطني وربط المصنعين المحليين بسلاسل الإمداد الدولية لتعزيز تنافسيتهم العالمية.

وأشاد المشاركون في المعرض بدوره في فتح قنوات تواصل مباشرة مؤكدين أهمية مشاركاتهم السنوية في الحدث لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية وتمكينها من مواكبة التحولات في سلاسل الإمداد العالمية حيث تضمن برنامج المعرض سلسلة من الندوات التي شارك فيها الخبراء لمناقشة آليات تحول الصناعات نحو الأتمتة الكاملة واستعراض المستجدات في قطاع الحديد والصلب مما عزز من أهمية المعرض كمنصة معرفية وتجارية تتيح للمشاركين اكتساب الخبرات وتبادل الرؤى حول آفاق التطور المستقبلي.