الدورة العاشرة من مهرجان الحصن تنطلق غداً

أبوظبي في 16 يناير/ وام / تنطلق غداً الدورة العاشرة من مهرجان الحصن، الحدث السنوي الأبرز الذي يحتفي بالتراث الثقافي في أبوظبي وتنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على مدار 16 يوماً خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير 2026 في موقع الحصن.

وتقدم هذه النسخة من المهرجان برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والتجارب التفاعلية التي تجمع جميع أفراد المجتمع في رحلة نابضة بالحياة تحتفي بالهوية الإماراتية وتُعمّق ارتباطهم بإرث أبوظبي الحي.

ويتماشى هذا الاحتفال السنوي مع رؤية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الهادفة إلى حماية التراث والحفاظ عليه والترويج له، ودعم المواهب وبناء القدرات ضمن منظومة الثقافة والصناعات الإبداعية، وإبراز مكانة أبوظبي كمركز ثقافي عالمي، إلى جانب توفير منصة للتعبير الفني والتفاعل المجتمعي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إن مهرجان الحصن يجسد التزام الدائرة الراسخ بصون التراث ومشاركته باعتباره جوهر هويتنا الوطنية، مشيراً إلى أن المهرجان يخلق حواراً بين الأجيال ويضمن أن تبقى التقاليد الإماراتية حية ومتوارثة ومشتركة، كما يُعزز شعور جميع أفراد المجتمع بالانتماء، ويحتفي بروح الإبداع التي تستمر في تشكيل المشهد الثقافي في الإمارة.

وتأخذ سلسلة فعاليات مهرجان الحصن وتجاربه الغامرة الزوار في رحلة إلى عمق تراث أبوظبي، ويتصدر برنامج المهرجان العرض الرئيسي الذي يستحضر قصة اكتشاف المياه في أبوظبي.

ويتتبع العرض تطور قصر الحصن من برج مراقبة يعود إلى القرن السابع عشر إلى معلم بارز تشكّلت حوله ملامح المجتمع كما يمكن للزوار استكشاف ملامح الحياة التقليدية في الصحراء من خلال تجارب ثقافية متنوعة يستضيفها مجلس الشلة الذي يضم مجموعة من العروض من ضمنها، فن التغرودة، والونة، والمنكوس، والردحة، إلى جانب الصقارة، وعروض كلاب السلوقي، والتجارب التفاعلية مع الإبل، في رحلة حيّة تحتفي بجذور الهوية الإماراتية.

وتتضمن منطقة الفريج 18 عرضاً حياً للحِرف اليدوية التقليدية وسبع ورش عمل، إلى جانب الألعاب الشعبية التراثية الإماراتية، والسوق الذي يضم 50 متجراً يقدمون تشكيلة متنوعة من العطور والمنسوجات والمجوهرات.

كما تتيح ورشة بناء تصميم الحصن للزوار التعرّف عن قرب على أساليب البناء التقليدية وكيف أسهمت مهارات الحِرفيين في تشكيل جدران الحصن في تلك الفترة.

ويقدّم المهرجان تجربة بيت الحزاوي وهي غرفة ألغاز ثقافية تفاعلية تجمع بين المتعة واستخدام المعرفة في مواضيع ثقافية كالسنع والنخل والبحر.

ويمكن للزوار الصغار المشاركة في برنامج "حُماة التراث الصغار"، من خلال اكتشاف بعض من العناصر المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو بأسلوب ممتع وتفاعلي.

ويُسلّط برنامج مهرجان الحصن الضوء على براعة وإبداع الحرفيين الإماراتيين، والمهارات التقليدية المستدامة.

ويستعرض برنامج "خيوط من ذهب"، المقدم من بيت الحرفيين، فنون صناعة الملابس التقليدية وقصص الحرفيين الذين يُبدعونها.

ويستضيف المهرجان ورشاً عائلية متنوعة مما يعزّز الإبداع المشترك بين الأجيال، وتُضفي العروض الموسيقية الحية التي يقدمها موسيقيون إماراتيون أجواءً ممتعة، تدعو الزوار إلى التواصل مع الإرث الإبداعي لأبوظبي.

وتُسهم أكثر من 40 أسرة منتجة من خلال عرض منتجاتها وحرفها اليدوية، إلى جانب تجربة سوق المزارعين، في خلق فرص واسعة للتفاعل المجتمعي على مدار أيام المهرجان.

وتوفّر هذه المنصة مساحة لإبراز المنتجات المحلية، وتمكين هذه الفئة من النمو والمشاركة الفاعلة، وتعزيز حضورها ضمن المشهد الثقافي.

كما يحتل ليوان القهوة الإماراتية مكانة محورية في هذه النسخة، حيث يُقدم رحلة متكاملة إلى عالم القهوة الإماراتية، حيث يستكشف الزوار أدواتها وعبقها وآدابها وطقوسها التي جعلت من القهوة رمزًا للضيافة والتواصل.

وتجمع هذه التجربة بين معرض أدوات القهوة، وعروض حية لمراسم تحضير القهوة الإماراتية، وورش عمل تفاعلية لآداب تقديم القهوة للكبار والصغار، إلى جانب جلسات حوارية وبرامج مخصّصة للشباب، وفعالية "صانع القهوة الصغير" المحببة، التي تُعدّ جيلًا جديدًا من صنّاع القهوة.

وتكتمل الرحلة في بيت القهوة، حيث يجد الزوار مساحة للقاء والاستمتاع بعبق القهوة وحِرفيتها، والتعرّف على تقاليدها الاجتماعية في أجواء مفتوحة ترحب بالجميع.

كما يُدعى الزوار إلى اكتشاف العروض الأدائية لمواهب محلية وفنانين ناشئين، ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتجارب عائلية تحتفي باللهجة الإماراتية والتواصل المجتمعي، من خلال تجربة "رمسة أهل الدار" وهي عبارة عن رحلة رقمية غامرة تركز على النطق والمعاني والسياق الثقافي لبعض الكلمات الدارجة في مجتمع أبوظبي عبر موضوعات حوارية متعددة.

وفي الفترة المسائية، يستمع الزوار لجلسات الموسيقية تقدمها مواهب إماراتية، إلى جانب برامج شعرية يقدمها شعراء إماراتيون.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتضن المهرجان 60 مطعماً مختلفاً يقدمون للزوار فرصة الاستمتاع بأطباق متنوعة، إلى جانب مجموعة من المتاجر التي تقدم العديد من المنتجات المصنوعة بأيادٍ إماراتية، مما يثري تجربة الزائر في المهرجان.

وتُقام فعاليات مهرجان الحصن يوميًا خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير 2026، من الساعة 4:00 عصراً وحتى 11:00 مساءً وتمتد حتى منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع.