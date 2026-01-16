"كالدس" تستعرض أحدث منتجاتها وحلولها الدفاعية المصنعة محلياً في "يومكس وسيمتكس 2026”

أبوظبي في 16 يناير/ وام / تستعرض مجموعة كالدس القابضة، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي، أحدث حلولها ومنتجاتها الدفاعية المبتكرة المطورة والمصنعة محلياً، وذلك ضمن فعاليات النسخة السابعة من معرضي "يومكس وسيمتكس 2026"، اللذين تنظمهما مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن،بالشراكة مع وزارة الدفاع، والمزمع عقدهما في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 20 إلى 22 يناير الحالي.

ويُعد المعرضان من أهم المنصات الدولية المعنية بالأنظمة غير المأهولة،وتقنيات المحاكاة، والتدريب، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، ويسهمان في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتقنيات الدفاعية الذكية والتحولالرقمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تبني أحدث حلول الروبوتاتوالمحاكاة المتقدمة.

وتأتي مشاركة كالدس بهدف استعراض أحدث ما توصلت إليه من حلول مصممة لتلبية متطلبات المهام الحديثة، مع التركيز على تكامل المنصات ورفع الجاهزية الميدانية وإبراز قدراتها في مجالات التطوير الهندسي والتكامل والتصنيع وفق معايير تشغيلية متقدمة، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة اتخاذ القرار في بيئات تشغيلية متغيرة.

وخلال مشاركتها، تسلّط المجموعة الضوء أيضاً على طائرة بدر-250 بنسختيها الهجومية الخفيفة والتدريبية، وطائرة بي-100 الحديثة، ومنظومة الدفاع الجوي المتكامل "الدرع" المضادة للطائرات المسيّرة، والمركبة القتالية متعددة المهام MCAV وغيرها من الأنظمة، وسط حضور يعكس زخم التطور الكبير الذي تشهده الصناعة الوطنية بوجه عام وصناعات الدفاع بوجه خاص.

وتشهد المشاركة عقد لقاءات مع شركاء محليين ودوليين وجهات مستخدمة لاستكشاف فرص التعاون الصناعي وتوسيع الشراكات، بما يتماشى مع أولويات توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية، وصولاً إلى منظومة تصنيع دفاعي أكثر تكاملاًواستدامة وتقدماً وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.