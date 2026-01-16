حديقة أم الإمارات تستضيف المحطة الأخيرة من مهرجان "ميامي فايبس"

أبوظبي في 16 يناير/ وام / تستضيف حديقة أم الإمارات المحطة الأخيرة من النسخة الثالثة لمهرجان "ميامي فايبس" لهذا الموسم والتي تُقام خلال الفترة من 17 إلى 26 يناير الحالي ضمن برنامجها الشتوي.

وتتميز الفعالية بأجواء مستوحاة من مدينة ميامي، تضفي طابعاً بصرياً هادئاً بألوان الباستيل على أكبر مساحة خضراء في أبوظبي، مقدمةً تجربة تجمع بين الترفيه والمأكولات والتسوق.

وتضم نسخة هذا العام نحو 33 مشاركاً لتقديم مجموعة مختارة من المطاعم ومتاجر التجزئة، العديد منها مملوكة لرواد أعمال إماراتيين.

كما يمكن للزوار استكشاف مجموعة واسعة من المأكولات والنكهات المقدمة من فور تشيز، نوت بيغ ديل، تشوكو فندوه، ياز برو كافيه، بروتوبيا، مستر رامن، روتس، بلوم كافيه، ذا سبيكتر كافيه، لونا كافيه وغيرها.

وإلى جانب خيارات الطعام، يقدم مهرجان "ميامي فايبس" برنامجاً متنوعاً من ورش العمل التفاعلية والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار، إضافة إلى متاجر مؤقتة وعروض ذات طابع إبداعي.

وتشمل الفعاليات ورشة تزيين الكيك "أفتر تولف"، وجلسات تفاعلية "أدفنشر سلايم" و"شيدز ستوديو". كما تتوفر أنشطة حركية مثل "أدفينشر ستار باونس" و"تشيكن رانر"، إلى جانب "شوجر دادي ديزيرت" و"كابتشر فوتو" الذي يوفر ركن تصوير مخصص لالتقاط لحظات الزوار خلال المهرجان.

إلى جانب المهرجان، يستمتع زوّار حديقة أم الإمارات بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة خلال هذه الفترة، من بينها سوق الحديقة الذي يُقام يومي الجمعة والسبت من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، ويضم عروضاً ترفيهية حيّة وأنشطة عائلية متنوعة.

كما تتواصل الأجواء الشتوية من خلال فعاليات سينما الحديقة التي تُقام يومي الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، حيث تُعرض مجموعة من الأفلام العائلية وأفلام المغامرات المناسبة لجميع الأعمار، إضافة إلى فعالية سينما الأحد التي تبدأ عند الساعة السادسة مساءً، بالتعاون مع إيمج نيشن.