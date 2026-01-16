النسخة الـ23 من أيام الشارقة التراثية تنطلق 4 فبراير بمشاركة 27 دولة

الشارقة في 16 يناير/ وام / تنطلق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من "أيام الشارقة التراثية" التي ينظمها معهد الشارقة للتراث خلال الفترة من 4 حتى 15 فبراير المقبل تحت شعار "وهج الأصالة" بحضور الشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون وسعادة فرناندو فيغيرينهاس سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة وبمشاركة واسعة من ممثلي وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وأعلنت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس في البيت الغربي في منطقة قلب الشارقة أن فعاليات "أيام الشارقة التراثية" ستُقام هذا العام في سبع مدن ومناطق هي مدينة الشارقة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن ومليحة والذيد ومنطقة الحمرية في امتداد جغرافي يعكس شمولية الحدث وحضوره المجتمعي الواسع.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث إن الدورة الـ23 تمثل نقلة نوعية من حيث الحجم والمحتوى من خلال مشاركة 27 دولة وأكثر من 265 حرفيًا يقدمون 40 حرفة تقليدية إلى جانب 20 لونًا من الأهازيج الشعبية ومشاركة 41 فرقة شعبية عربية ودولية تقدم ما مجموعه 1173 عرضًا فنيًا.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تقديم أكثر من 307 ورشة عمل و57 برنامجًا تعليميًا و41 عرضًا حيًا و5 دورات تدريبية و19 برنامجًا توعويًا و70 مسابقة تراثية إضافة إلى 21 فعالية جديدة تُقدَّم للمرة الأولى كما تحتضن برنامجًا فكريًا متنوعًا عبر المقهى الثقافي يشمل 14 محاضرة فكرية و15 توقيعًا وإطلاقًا ثقافيًا إلى جانب عروض مسرحية وسينما التراث وبطولات إبداعية في التصوير وأجمل لوحة فنية وزوايا الرسم الحي.

ولفت إلى إن الدورة الحالية تتميز بتقديم 21 فعالية جديدة لم يسبق عرضها في الدورات السابقة إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة مبتكرة للأطفال وتوسيع نطاق ورش الحِرف الإماراتية بالإضافة إلى إطلاق خريطة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتيسير تجربة الزوار بين الفعاليات والمواقع المختلفة.

من جانبه أكد سعادة فرناندو فيغيرينهاس في كلمته اعتزاز بلاده باختيارها ضيف شرف هذه الدورة مشيرًا إلى أن المشاركة تأتي احتفاءً بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال وتجسّد عمق التلاقي الثقافي والحضاري بين البلدين.

من جانبه أكد سعادة أبوبكر الكندي مدير معهد الشارقة للتراث أن فعاليات "أيام الشارقة التراثية" تشهد برنامجًا متكاملًا يبرز ثراء الموروث الثقافي المحلي والعالمي حيث تشهد الدورة إطلاق أول طابع بريدي خاص بالأيام التراثية إلى جانب سينما التراث وزوايا الرسم الحي ومعارض الفضاء الحي ومجسمات الفنون الجميلة فضلًا عن بطولات إبداعية للتصوير وأجمل لوحة فنية كما تتضمن مطبخ الأيام التراثية وبطولة سقاية الماء التراثية وأركان تعليم الألعاب الشعبية للأطفال إضافة إلى قوافل الخيل والإبل وحداء الإبل الحي التي تعكس تفاصيل الحياة التراثية الأصيلة.

وأضاف الكندي أن "أيام الشارقة التراثية" تشهد مشاركة 118 جهة حكومية محلية داعمة و8 جهات دولية من بينها منظمات ثقافية عالمية فيما تتولى القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني مهام الشريك الأمني وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الشريك الإعلامي.

وتم التأكيد على جاهزية البنية الخدمية من خلال توفير أكثر من 500 موقف إضافي وخدمة قطار الأيام والنقل البري والبحري من دبي والشارقة إلى جانب الأسواق التراثية ومشاركة الأسر المنتجة وعربات الطعام ومطبخ الأيام التراثية.

وجاء المؤتمر الصحفي عبر عرض درامي بصري تفاعلي رافقته عروض حية للفرق الشعبية ومشاهد للحِرف التقليدية والمعارض التراثية عكست عمق الهوية الثقافية الإماراتية وقدّمت ملامح الدورة الجديدة بأسلوب حكائي يجمع بين الأصالة والابتكار.