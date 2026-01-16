بكين وأوتاوا تدشنان مرحلة جديدة باتفاقيات تجارية ونقدية

بكين في 16 يناير/ وام / أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم ، أن بلاده وافقت على خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، مع تحديد سقف للصادرات يبدأ من 49 ألف مركبة ويزداد تدريجياً ليصل إلى 70 ألف مركبة خلال خمس سنوات.

وأوضح كارني، في تصريحات للصحفيين من بكين، أن هذا القرار جاء مقابل اتفاق الصين على خفض الرسوم المفروضة على بذور الكانولا الكندية، وهي إحدى الصادرات الرئيسية لكندا، حيث ستنخفض من 84 بالمئة إلى نحو 15 بالمئة، واصفاً مباحثاته التي استمرت يومين في الصين بأنها كانت مثمرة.

وجاء الإعلان عقب لقاء جمع كارني بالرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي دعا إلى إقامة شراكة إستراتيجية جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا أن الاجتماع يمثل بداية مرحلة جديدة من التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية.

كما عزز الطرفان التعاون المالي بينهما من خلال تجديد اتفاقية تبادل العملات المحلية بين بنك الشعب الصيني وبنك كندا المركزي بقيمة 200 مليار يوان (نحو 28.5 مليار دولار) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع استخدام العملات المحلية، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ويدعم الشراكة الاقتصادية المتجددة.

