"تيك توك" تطلق تقنية سلوكية لكشف أعمار المستخدمين في أوروبا

ستوكهولم في 16 يناير/ وام / أعلنت منصة "تيك توك"، التابعة لشركة بايت دانس الصينية، أنها ستبدأ خلال الأسابيع القادمة بتطبيق تقنية جديدة في أنحاء أوروبا تهدف إلى رصد حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة عشر عاما، استجابة للضغوط التنظيمية لحماية القاصرين.

وأفادت المنصة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أن النظام الجديد يعتمد على تحليل بيانات الحساب الشخصي، والمحتوى المنشور، والمؤشرات السلوكية لتقدير أعمار المستخدمين، حيث ستتم مراجعة الحسابات المشكوك فيها من قبل مختصين بدلا من الحظر التلقائي، وذلك عقب تجربة في المملكة المتحدة أدت إلى حذف آلاف الحسابات غير المطابقة.

وتم تطوير هذا النظام بالتعاون مع مفوضية حماية البيانات الأيرلندية لضمان توافقه مع معايير الخصوصية الأوروبية، وأشارت الشركة إلى أنها ستلجأ في حالات الاعتراض إلى تقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه أو الوثائق الرسمية والمصرفية، في ظل تصاعد التوجهات الأوروبية والدولية لفرض قيود عمرية صارمة على منصات التواصل الاجتماعي.

