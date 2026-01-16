انطلاقة قوية لمنافسات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو وتألق لافت لفئة الأساتذه

أبوظبي في 16 يناير / وام / انطلقت اليوم منافسات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة "أبوظبي"، معلنة عن افتتاح منافسات موسم 2026، وسط حضور رسمي لافت ومستويات فنية عالية.

وخصصت منافسات اليوم الافتتاحي لفئة الأساتذة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، في انطلاقة قوية تعكس الجاهزية الفنية العالية للمشاركين، فيما يبلغ إجمالي عدد المشاركين في البطولة ما يقرب من 2000 لاعب ولاعبة من 43 دولة من مختلف أنحاء العالم، على أن تستمر المنافسات حتى 18 يناير الجاري.

وشهدت منافسات اليوم حضور كل من سعادة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وعبدالله الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأسفرت منافسات اليوم الافتتاحي عن مستويات فنية قوية بين اللاعبين، وأسفرت عن حصد 36 ميدالية ذهبية و36 ميدالية فضية و22 ميدالية برونزية في مختلف الفئات، في نتائج تؤكد أهمية البطولة وقوتها ضمن روزنامة موسم الجوجيتسو المحلي والدولي.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، أن تنظيم البطولة مع بداية الموسم يعكس الرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات في دعم وتطوير الرياضات التنافسية، وفي مقدمتها الجوجيتسو، وقال إن تخصيص اليوم الأول لفئة الأساتذة يمنح البطولة بعداً فنياً وتنافسياً مهماً، ويبرز استمرارية العطاء الرياضي عبر مختلف المراحل العمرية، مشيراً إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين من دول متعددة يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو.

وأضاف أن البطولة تمثل منصة مثالية لإبراز المواهب الوطنية، وإتاحة فرص الاحتكاك مع نخبة لاعبي العالم، بما يسهم في رفع المستوى الفني وتعزيز قيم الانضباط والتميز، وصولا إلى إعداد لاعبين قادرين على تمثيل الدولة في الاستحقاقات القارية والدولية.

وقال طارق البحري، إن بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تشكل انطلاقة قوية ومبشرة لموسم 2026، لافتاً إلى أن الحضور الكبير والمستوى الفني في اليوم الأول يعكسان التطور المستمر الذي تشهده اللعبة في الدولة، وأوضح أن البطولة تجمع أجيالاً مختلفة على بساط واحد، ما يؤكد نجاح منظومة العمل الهادفة إلى بناء قاعدة واسعة من اللاعبين، وصقل مهاراتهم ضمن بيئة احترافية متكاملة.

وأشار أن منافسات يوم غد ستخصص لفئات البراعم والأشبال والناشئين حتى 18 سنة، في إطار دعم المراحل السنية وبناء جيل جديد من الأبطال، فيما تقام منافسات اليوم الثالث للمحترفين، لتكتمل صورة البطولة التي تجمع مختلف الفئات والمستويات.

وعلى مستوى اللاعبين، أعرب اللاعب سيف محمد الهيمني عن تطلعه لتحقيق بداية قوية مع أول بطولة محلية في العام الجاري، مؤكداً أن مشاركته في افتتاح موسم البطولات تحمل طابعاً خاصاً، وقال إن انطلاقة الموسم تمنحه دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديه، مشيراً إلى أن هدفه هو المنافسة على اللقب، خاصة في ظل أهمية النقاط الـ600 التي تمنحها البطولة، والتي تشكل إضافة مهمة في ترتيب اللاعبين، وتسهم في التحضير للاستحقاقات العالمية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم.

وأكدت اللاعبة رافايلا أندرادي أن بطولات أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو باتت محطة رئيسية في مسيرتها الرياضية، لما توفره من بيئة تنافسية مثالية ومستوى تنظيمي وفني عال، مشيرة إلى حرصها الدائم على المشاركة في هذه البطولات، نظرا لما توفره من فرص مهمة لجمع نقاط الترتيب، ورفع مستوى الجاهزية الفنية، استعدادا للمنافسات العالمية المقبلة.