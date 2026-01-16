فرسان الإمارات يواصلون التألق في كأس فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

أبوظبي في 16 يناير/ وام / واصل فرسان الإمارات حصد المراكز المتقدمة والميداليات الذهبية، خلال منافسات اليوم الثالث من النسخة الثالثة عشرة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2026، المقامة في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، وسط مستويات فنية عالية ومشاركة نخبة من الفرسان الدوليين.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وتوّج الفارس الإماراتي الشاب عبد الله حمد الكربي بلقب المنافسة الدولية المخصصة للفرسان الشباب (25 عاماً وما دون)، ممتطياً الفرس «جورجينا زد»، في شوط أقيم بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز وارتفاع حواجز 145 سم، فيما حلّ السوري ليث غريب ثانياً، والإماراتي عمر عبد العزيز المرزوقي ثالثاً.

كما أحرز الفارس الإماراتي محمد حمد الكربي المركز الأول في منافسة المرحلتين بارتفاع 120 سم مع الجواد «فوس»، بينما جاء الفارسان السوريان جواد نظام وهشام غريب في المركزين الثاني والثالث.

وفي منافسات الفترة الصباحية، فاز السوري محمد أسامة الزبيبي بالمركز الأول في شوط 125 سم، تلاه محمد فادي الزبيبي ثانياً، فيما حلّ الإماراتي سالم أحمد السويدي ثالثاً.

وشهدت المنافسة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى (140 سم) فوز المصري عمرو جمال محمد، وحلول الإماراتي محمد حمد الكربي ثانياً، والسوري عمرو حمشو ثالثاً.

واختتمت منافسات اليوم الثالث بمسابقة الحواجز الستة، التي فاز بها الإسباني كارلوس بوش كبريان، فيما جاء المركز الثاني مشتركاً بين الإماراتي الشيخ محمد جمال ناصر النعيمي، والسوري ليث غريب، والإيطالي سايمون كواتا.

وأكدت سعادة نورة خليفة السويدي، عضو مجلس إدارة الأكاديمية، أن البطولة تمثل منصة مهمة لدعم المواهب الوطنية والدولية، وتعكس التطور المتسارع لرياضة الفروسية في دولة الإمارات.

من جانبه أشار خليل إبراهيم، رئيس لجنة التحكيم، إلى أهمية المنافسة الدولية لفئة الفرسان الشباب في إعدادهم للمشاركات الكبرى.