اعتماد مشاركة 340 لاعبا ولاعبة في "دولية العين" للجودو

العين في 16 يناير/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 340 لاعبا ولاعبة من 33 دولة، في بطولة العين الدولية المفتوحة على مدار يومي غدا السبت وبعد غد الأحد بصالة استاد خليفة بن زايد للألعاب الرياضية في نادي العين.

وتقام البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع نادي العين الرياضي، ضمن الأجندة المقررة للموسم الجديد.

ونوهت اللجنة المنظمة للجودو المحلي برئاسة محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، إلى أن برنامج البطولة يتضمن غدا تصفيات الدور التمهيدي لفئة تحت 15 عاما للذكور والاناث، وصولا إلى النزالات النهائية والتتويج في الفترة المسائية، وفي اليوم التالي منافسات فئة الشباب.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أهمية البطولة في الارتقاء بالقدرات الوطنية، من خلال المشاركة الكبيرة للاعبين واللاعبات من داخل الدولة وخارجها، مشيدا بدعم مجلس أبو ظبي الرياضي، وتعاون نادي العين باستضافة أول بطولة للعبة بصالته الرياضية.