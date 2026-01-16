مهرجان الظفرة يتوج الفائزين بمزاينة الإبل

أبوظبي في 16 يناير / وام / توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19، الفائزين في شوطي انتاج العزبة (3 مفاريد تلاد بكار) لفئتي المحليات والمجاهيم، التي جرت منافساتهما، اليوم، في موقع مزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وخُصصت لهما 20 جائزة بقيمة تتجاوز مليون درهم.

وتوّج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبو ظبي للتراث، الفائزين بالمنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتواصل أجواء الحماس والتراث في المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ19، مع منافسات قوية بين مُلاك الإبل في مختلف الفئات، ضمن أجواء تراثية تعبر عن أصالة هذا الموروث العريق ومكانته الراسخة في الثقافة الإماراتية، وتؤكد الدور الذي تؤديه مزاينة الإبل في الحفاظ على التراث وتعزيز حضوره لدى الأجيال، باعتبارها إحدى أبرز الفعاليات الرئيسة في المهرجان.

وشهدت بوابات الدخول صباح اليوم دخول الإبل المشاركة في منافسات سن المفاريد التلاد (1 و2) والشركاء للمحليات والمجاهيم، والتي خصص لها 60 جائزة قيمة، وسيتم إعلان نتائجها يوم غد السبت في تمام الساعة الرابعة عصراً في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد.