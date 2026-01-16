عبدالله بن زايد ووزير خارجية فنزويلا يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية

أبوظبي في 16 يناير / وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي إيفان جيل، وزير الخارجية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون في مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الحرص على تعزيز علاقات التعاون الإماراتية ـ الفنزويلية في مختلف المجالات، كما أعرب خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الفنزويلي عن تمنياته لبلاده دوام التطور والازدهار.