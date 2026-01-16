افتتاح أول ملعب رملي للريشة الطائرة في منطقة الشرق الأوسط بكلباء

الشارقة في 16 يناير/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن افتتاح أول ملعب رملي دائم للريشة الطائرة في الهواء الطلق على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بشراكة استراتيجية مع نادي كلباء الرياضي الثقافي.

واقيم حفل افتتاح الملعب بحضور سعادة راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي، وإيان رايت مدير إدارة التطوير في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، و سالم المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وعدد من مسؤولي النادي والاتحاد.

ويعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة، إذ يوفر بيئة تدريبية مبتكرة لممارسة رياضة الريشة الطائرة في الهواء الطلق وعلى أرضية رملية دائمة، ما يسهم في تنويع أساليب التدريب، ورفع كفاءة اللاعبين، واستقطاب فئات جديدة لممارسة اللعبة، انسجامًا مع رؤية النادي والاتحاد في توسيع قاعدة الممارسين.