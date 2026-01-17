أكاديمي من جامعة الإمارات ضمن زملاء الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية 2025

العين في 17 يناير/وام/ اختارت الأكاديمية الوطنية للمخترعين (National Academy of Inventors – NAI) الدكتور علي المرزوقي من جامعة الإمارات العربية المتحدة لزمالتها ضمن دفعة 2025 في قائمة من 185 مخترعاً 16 منهم يمثلون نخبة من الجامعات والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية حول العالم و 169 من الولايات المتحدة.

و زمالة الأكاديمية الوطنية للمخترعين أعلى تكريم مهني يُمنح للمخترعين .

وفي جعبة دفعة عام 2025 أكثر من 5,300 براءة اختراع أمريكية. وتضم نخبة من الحاصلين على جائزة نوبل والميداليات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأعضاء في الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب (NASEM).

وقال المرزوقي إن الحصول على زمالة الأكاديمية الوطنية للمخترعين يمثل تقديراً دولياً للجهود البحثية والابتكارية التي تحتضنها جامعة الإمارات العربية المتحد ويشرفني أن أكون أول باحث من دولة الإمارات العربية المتحدة ينال هذا التكريم المرموق، وأتطلع إلى مواصلة الإسهام في تطوير حلول علمية مبتكرة تخدم المجتمع، وتعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للبحث والابتكار واقتصاد المعرفة ".

ومن المقرر تكريم دفعة 2025 خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للأكاديمية في لوس أنجلوس 4 يونيو.