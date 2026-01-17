انطلاق الدورات التمهيدية لمؤتمر ومعرض الإمارات الدولي لطب الأسنان "إيدك دبي2026"

دبي في 17 يناير / وام / انطلقت اليوم الدورات التمهيدية التي يقدمها ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان 2026، والتي تقام على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي وفندق "نوفوتيل" .

وتقام الفعاليات والدورات التخصصية العلمية كجزء من البرنامج التعليمي لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2026"، الحدث العالمي الأكبر في مجال طب الأسنان الذي سينطلق بعد غد الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك في الحدث ،الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 74,450 من قطاع طب الأسنان من 155 دولة، فيما يستضيف في دورته الثلاثين جمهورية مصر العربية كضيف شرف.

وتقدم الدورات التدريبية تجربة تعليمية مكثفة وشاملة لمتخصصي طب الأسنان عبر مجموعة واسعة من التخصصات، حيث تهدف إلى الدمج بين أحدث المعارف العلمية المتقدمة والتطبيقات العملية السريرية، بما يتيح للمشاركين فرصة اكتساب المعرفة والخبرات على أيدي نخبة من الخبراء العالميين، وذلك من خلال توفير التدريب التفاعلي والعملي، إلى جانب تقديم اعتمادات دولية معترف بها.

وتحظى جميع ورش العمل باعتماد التعليم الطبي المستمر (CME) من هيئة الصحة بدبي، وبرنامج الاعتراف بالتعليم المستمر لجمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA CERP)، والكونغرس العالمي للتخصصات الصحية (ICHS)، بما يضمن حصول المشاركين على اعتراف مهني رسمي بمشاركتهم في برامج التطوير المهني الطبي المستمر.

ويجمع ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان 2026، من خلال هذه الدورات التمهيدية، نحو 150 طبيب أسنان من الخبراء والمتخصصين، ليوفر بيئة داعمة للتعاون وتبادل المعرفة. كما تزوّد هذه الدورات ممارسي طب الأسنان بمهارات سريرية متقدمة ورؤى مهنية تسهم في تعزيز مستقبل طب الأسنان.

وتتضمن إحدى الدورات برنامجاً متخصصاً في طب أسنان الأطفال، من خلال ورشة عمل يقودها الدكتور يوسف العوضي، استشاري طب أسنان الأطفال من دولة الكويت، والدكتور مصطفى نبيل، مساعد باحث في طب أسنان الأطفال بالمركز القومي للبحوث في جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور يوسف العوضي، إن ملتقى هذا العام يستعرض أحدث الابتكارات والأساليب المبنية على الأدلة العلمية في مجال طب أسنان الأطفال، مع التركيز على إدارة الحالات المعقدة في الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة المبكرة. حيث يكتسب المشاركون خبرات عملية حول استخدام تيجان الزركونيا، والتيجان الجمالية المرنة الجاهزة، بالإضافة إلى المواد المتقدمة مثل فلوريد الفضة الدياميني (SDF) وثلاثي أكسيد المعادن (MTA) .

وأضاف أن البرنامج يركز على تعزيز المهارات السريرية والتقنيات العملية التي ترسم ملامح مستقبل طب رعاية أسنان الأطفال، مع تعزيز أهمية التطوير المهني المستمر وتزويد الممارسين بالمهارات اللازمة لتقديم أعلى مستويات الرعاية للمرضى الصغار .

بدوره أوضح الدكتور مصطفى نبيل أن ورشة العمل الشاملة تركز على استخدامات تيجان الزركونيا والتيجان الجمالية المرنة الجاهزة وحافظات المسافة، والتي تعد من أبرز وأحدث العلاجات الرائجة في مجال طب أسنان الأطفال لعام 2026. وستعرض التقنيات المبتكرة والأساليب العملية التي تشكّل مستقبل رعاية أسنان الأطفال .

ويشرف على دورة تقويم الأسنان العملية، الأستاذ الدكتور رافيندرا ناندا، الأستاذ الفخري في تقويم الأسنان بجامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتركز الدورة على تدريب المشاركين على التقنيات السريرية المتقدمة والتكنولوجيات الناشئة في مجال أجهزة التقويم الشفافة.

وقال الدكتور رافيندرا ناندا : يجمع ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان 2026 نخبة من أبرز ممارسي وخبراء تقويم الأسنان من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال حيث ستقدم الدورة المتخصصة على مدار يوم كامل حول أجهزة التقويم الشفافة ذات الذاكرة الشكلية والتي ستمنح المشاركين فهماً معمقاً للتقنيات المبتكرة، والتطبيقات العملية، والاستراتيجيات السريرية المتقدمة لإدارة حالات سوء الإطباق المعقدة.

وينظم مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" سنويا من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"،