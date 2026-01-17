"الفارسة ماسة" تحرز لقب كأس فاطمة بنت منصور للقدرة

أبوظبي في 17 يناير/ وام/ أحرزت الفارسة ماسة عدنان على صهوة "جورنيت هيبولايت"، لإسطبلات "الوثبة"، لقب سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة ضمن فئة السيدات لمسافة 100 كلم.

وأقيم السباق اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 108 فارسات، وتوجت الفائزات الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان.

كما شارك في مراسم التتويج مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، ولارا صوايا المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية.

وقطعت البطلة مسافة السباق خلال 3:18:48 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 30.18 كلم/ساعة، وجاءت ثانية الفارسة آية علي الكيومي مع الجواد "بوترو رافيك" لإسطبلات الريف - العجبان، مسجلة 3:18:53 ساعة، وثالثة الفارسة شما بطي على صهوة "فيوري فيوللي"، لإسطبلات المغاوير 2 بزمن قدره 3:19:29 ساعة.

وتشهد القرية غدا الأحد سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم على 4 مراحل، إذ تبلغ مسافة الأولى 35 كلم، بالأعلام الزرقاء، والثانية 25 كلم بالأعلام صفراء، والثالثة 20 كلم بالأعلام حمراء، والأخيرة 20 كلم، بالأعلام البيضاء.

وأكملت اللجنة المنظمة إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، للتأكد من مطابقتها لشروط السباق، من أبرزها أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق، ولا يقل وزن الفارس عن 60 كجم، ولا يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من المراحل المقررة عن 64 نبضة في الدقيقة.