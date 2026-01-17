أبوظبي تستضيف مؤتمر التطورات في الطب النووي 2026

أبوظبي في 17 يناير /وام/ انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال مؤتمر "التطورات في الطب النووي: التصوير والعلاج الدقيق 2026"، الذي ينظمه معهد برجيل للأورام، بمشاركة أكثر من 300 طبيب واستشاري وخبير من داخل دولة الإمارات وخارجها .

ويجمع المؤتمر نخبة من المتخصصين في مجالات الطب النووي، والأورام، والجراحة، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية، والغدد الصماء، والأعصاب، والعلاج الإشعاعي، ونخاع العظم، وطب العظام، إلى جانب متحدثين إقليميين ودوليين، حيث يشكل منصة علمية متقدمة لمناقشة أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج السرطان.

ويناقش المشاركون تقنيات التصوير المتقدم مثل PET/CT وSPECT/CT، والتتبعات الإشعاعية الحديثة، والعلاجات الثرانوستية، وتقييم الاستجابة الأيضية للعلاج، إضافة إلى دمج الطب النووي ضمن المسارات العلاجية المتكاملة للأورام، لما يوفره هذا التخصص من قدرة على الاكتشاف المبكر للأمراض والعلاج الدقيق والفعّال، خاصة في السرطان وأمراض القلب والغدد الصماء.

وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام ورئيس المؤتمر، أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث تعكس التزام المعهد بدعم البحث العلمي وتبادل المعرفة الطبية، مشيراً إلى أن أحدث تقنيات الطب النووي تسهم في اتخاذ قرارات سريرية أدق، وتحسين نتائج العلاج وجودة حياة المرضى، بما يعزز ريادة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي للتميز في رعاية مرضى السرطان.

وأوضح الدكتور إبراهيم أبو غيدا، المدير الطبي لمعهد برجيل للأورام في أبوظبي ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن البرنامج العلمي صُمم ليجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، مع التركيز على الحالات السريرية الواقعية وأفضل الممارسات المبنية على الدليل العلمي.

بدورها، أكدت الدكتورة فيروز إبراهيم، رئيسة قسم الطب النووي في مدينة برجيل الطبية ورئيسة اللجنة المنظمة، أن التطور المتسارع في تقنيات الطب النووي أحدث نقلة نوعية في تشخيص الأورام وعلاجها، وأسهم في تقديم رعاية شخصية دقيقة، وتقليل التدخلات غير الضرورية، وتعزيز سلامة المرضى وفعالية العلاج.