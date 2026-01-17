مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تطلق الهوية السمعية الرسمية لعربية السيدات 2026

الشارقة في 17 يناير/ وام/ تشهد النسخة الثامنة من «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات» إطلاق هوية سمعية جديدة للدورة تحت عنوان «سيدات العرب» بصوت الفنان حسين الجسمي وألحان فايز السعيد وكلمات الشاعر الدكتور عبدالسلام الحمادي وذلك ضمن حفل افتتاح الدورة الذي يستضيفه «مسرح المجاز» في 2 فبراير المقبل.

ويأتي إطلاق الهوية السمعية تحت رعاية المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وبإشراف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الجهة المنظمة للدورة.

ويمثل هذا العمل مبادرة فنية تعبّر عن التزام جماعي بدعم رسالة الدورة وتعزيز حضورها الثقافي والإعلامي ويعكس رسالتها الداعمة لرياضة المرأة العربية ويأتي ثمرة جهد فني مشترك آمن به أبناء الشارقة وأهدوه تقديراً ل"سيدات العرب" انطلاقاً من قناعتهم بأن تعزيز رسالة "عربية السيدات 2026" مسؤولية مشتركة تجمع حولها كافة المواهب المبدعة.

وقالت موزة الشامسي مدير دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "تسهم الهوية السمعية في توسيع دائرة التفاعل مع الدورة والوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع من خلال لغة فنية مشتركة تعزّز الارتباط بالبطولة وتمنحها حضورًا يتجاوز زمن المنافسات ليبقى أثرها ممتدًا في الذاكرة الجماعية ويواكب المكانة التي وصلت إليها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات".

ويشكل إطلاق الهوية السمعية محطة فنية وإعلامية جديدة في مسيرة "دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات" يترجم مكانتها كواحدة من أبرز البطولات الرياضية النسائية على مستوى المنطقة ويعكس التزام الشارقة بتقديم نموذج متكامل يجمع بين الرياضة والثقافة والإبداع وتعزيز حضور المرأة العربية على ساحة الرياضية الإقليمية والدولية.

وتقام فعاليات النسخة الثامنة من "دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات" من 2 حتى 12 فبراير المقبل في الشارقة بمشاركة نخبة من اللاعبات والأندية العربية من مختلف الألعاب الرياضية ومنذ انطلاقتها شهدت الدورة تطوراً في حجم المشاركة وارتفاعاً في إعداد الفرق واللاعبات حيث تستضيف النسخة الثامنة من الدورة 63 فريقاً رياضياً في 9 ألعاب متنوعة.