"طرق دبي" تفتتح توسعة الجسر المؤدي للمبنى رقم 1 لمطار دبي الدولي

دبي في 17 يناير / وام / افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، بالشراكة مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مشروع توسعة وتطوير الجسر المؤدي إلى المبنى رقم (1) في مطار دبي الدولي، من خلال رفع عدد المسارات من ثلاثة إلى أربعة مسارات، بزيادة في الطاقة الاستيعابية للجسر من 4200 مركبة في الساعة إلى 5600 مركبة في الساعة، بنسبة نمو بلغت 33% .

وتم تنفيذ التوسعة من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات، من خلال إنشاء جسر جديد باستخدام نظام مبتكر من العوارض الصندوقية الحديدية المدمجة مع بلاطة خرسانية مركبة. وقد نُفذ هذا الحل الهندسي لما يتمتع به من كفاءة إنشائية عالية، وإمكانية إنجاز الجسر خلال فترة زمنية قصيرة، وتوفير أعلى معايير السلامة خلال تنفيذ المشروع.

كما شمل المشروع تنفيذ أعمال تحسينات في رصف الطرق، وخدمات البنية التحتية وأعمال تنسيق المناظر الطبيعية لتحقيق التكامل مع البنية التحتية المحيطة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع لتعزيز السلامة والرؤية.