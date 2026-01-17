جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضيات

الشارقة في 17 يناير/وام/ نظمت جامعة الشارقة مؤتمر الشارقة الدولي الثاني لعلوم الرياضيات، على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين من داخل الدولة وخارجها، . يناقش المؤتمر أحدث نتائج الأبحاث العلمية والتطورات البحثية في مجال الرياضيات وتطبيقاتها في مختلف العلوم، وتعزيز التعاون العلمي بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، ويهدف إلى توفير منصة علمية متخصصة للباحثين في مجالات الرياضيات التطبيقية وعلوم البيانات والتعلم الآلي، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات.

وأكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة خلال أفتتاح المؤتمر، أن الرياضيات تمثل الأساس العميق لعصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، ما يضع على عاتق علماء الرياضيات مسؤولية كبيرة لضمان توظيف هذه التقنيات بشكل أخلاقي يعود بالنفع على البشرية.

وأشار إلى أن جامعة الشارقة تفخر بدورها كمؤسسة أكاديمية ذات أثر مجتمعي، تعمل من خلال مراكزها البحثية وشراكاتها الاستراتيجية على مواجهة التحديات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتقنيات الذكية، عبر الأبحاث متعددة التخصصات التي تسهم في تقديم حلول شاملة ومستدامة، موضحا أن هذا النهج أسهم في تحقيق الجامعة إنجازاً متميزاً بحصولها على المرتبة السادسة والعشرين عالمياً، والرابعة عربياً، والأولى على مستوى دولة الإمارات، ضمن تصنيف التايمز للعلوم متعددة التخصصات 2026.

وشهد المؤتمر تقديم 90 ورقة بحثية بمشاركة نحو 150 باحثاً من دول عربية وأجنبية، من خلال جلسات علمية موازية، تناولت عدداً من المحاور المتخصصة، شملت الجبر والهندسة، والرياضيات التطبيقية، والمعادلات التفاضلية الجزئية، وتطبيقات علم الإحصاء، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجالات علمية أخرى، إضافة إلى عرض عدد من الملصقات العلمية.

وحضر المؤتمر سعادة الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وسعادة الدكتور نوار ثابت، القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية العلوم، وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية.