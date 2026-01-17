"عالم القهوة دبي 2026" ينطلق غدًا

دبي في 17 يناير/ وام/ تنطلق صباح غدٍ الأحد، فعاليات النسخة الخامسة من معرض عالم القهوة دبي 2026، بمشاركة أكثر من 2,100 شركة وعلامة تجارية من 78 دولة، حيث تشكّل المشاركات الدولية أكثر من 70% من إجمالي عدد العارضين.

ويقام المعرض على مساحة 20,000 متر مربع، مسجلًا زيادة تقارب أربعة أضعاف مقارنة بمساحته في دورته الأولى، وتستضيف فعالياته قاعات زعبيل 1 و4 و5 و6 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشهد الدورة الخامسة مشاركة 76 من منتجي القهوة، وهو العدد الأكبر في تاريخ المعرض حتى اليوم، كما تشارك 9 دول بأجنحة وطنية هي: إثيوبيا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وكوستاريكا، والسلفادور، وبنما، والبرازيل، وكينيا، وبيرو.

كما وسّعت دول بارزة في إنتاج وتصدير القهوة، من بينها كولومبيا وغواتيمالا وإندونيسيا والمكسيك ورواندا، مشاركاتها بمساحات أكبر هذا العام.

وتحتضن هذه النسخة مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة المتخصصة، بدءًا من غرف التذوق والبرو بار، وقرية التحميص، وقرية المنتجين، وصولًا إلى SCA Community Lounge وStage Unfiltered، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل المتخصصة لتعزيز المهارات وتبادل المعرفة.

وتشمل فعاليا المعرض مسابقة لأفضل منتج جديد في صناعة القهوة وجوائز لأفضل تصميم.

وتضم الدورة الخامسة كذلك أربع بطولات، تشمل: بطولة الأبريق العالمية، وثلاث بطولات محلية هي بطولة الإمارات الوطنية للباريستا والبطولة الوطنية لفن اللاتيه، وبطولة الإمارات لتحميص القهوة.

كما يتضمن المعرض ثلاثة مزادات متخصصة على مدار أيام المعرض الثلاثة هي مزاد معدات القهوة، ويقام يوم 18 يناير، ويضم معدات نادرة وحصرية ومبتكرة لا تتوفر للبيع في أي مكان آخر

ومزاد الميكرولوت – 19 يناير، ويعرض مجموعة من أندر وأفخر حبوب البن المختصة عالية الجودة من أبرز المزارع في بنما، كولومبيا، إثيوبيا، اليمن، وتايوان. ومزاد قهوة العارضين يوم 20 يناير، ويسلط الضوء على نخبة العارضين المشاركين، مع جلسات تذوّق وتقييم قبل المزايدات المباشرة.

كما استحدث المعرض هذا العام قرية المنتجين وتشتمل على 14 مساحة مخصصة لعرض تنوع البيئات الزراعية وطرق المعالجة من مختلف مناطق حزام القهوة العالمي، ما يوفر تجربة متكاملة تعكس الثقافة والابتكار في صناعة القهوة ويعزز التواصل المباشر بين المزارعين والمحمّصين والتجار والمتخصصين.