غدا انطلاق سباق كأس ولي عهد الشارقة وكأس أحمد بن راشد آل مكتوم للخيول

الشارقة في 17 يناير/وام/ ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق غدا بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضة إلى جانب مركز دبي العقاري راعيا رئيسيا.

وبتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي تنطلق غدا النسخة الرابعة من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة التي ستكون بدايتها من مضمار الشارقة على أن تختتم في مضمار جبل علي خلال الموسم الحالي وستكون أولى جولات السلسلة عبر كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في مضمار الشارقة بسباق لمسافة السرعة 1200 متر.

ويكون بطل سلسلة الإمارات لسباقات السرعة هو صاحب أعلى نقاط تجمع من كل سباق يشارك بها الجواد في السلسة وسيكون الفائز بالجولة الأولى من السلسلة في مضمار الشارقة على لقب كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للسرعة مؤهلاً للمشاركة في سباق بطولة جبل علي للسرعة.

وأشاد سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإقامة وتنظيم سلسلة الإمارات لسباقات السرعة بنسختها الرابعة.

وقال : "يكفي أن الأب الروحي لمضمار جبل علي له بصماته القوية والواضحة للعيان في سباقات الخيل في الإمارات وخارج حدود الوطن وإن مضمار جبل علي يعد من أعرق المضامير في الدولة" مشيرا إلى أن انطلاقة السلسلة المؤهلة لسباقات السرعة على كأس سموه ستكون من الشارقة وهذا شرف كبير نعتز به".

وينطلق السباق بالشوط الأول ( شوط برج الخور - دبي ) وهو شوط مخصص للمهور والفحول من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

أما الشوط الثاني ( شوط الياسمين ) فقد خصص للمهرات والأفراس من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط والشوط الثالث (شوط الفردوس ) مخصص للخيول العربية الأصيلة هاند كاب لمسافة 1700 م وجوائزه 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط .

وخصص الشوط الرابع ( كأس سمو ولي عهد الشارقة ) للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي والمصنفة بعمر أربع أو خمس سنوات فقط لمسافة 1200م ( كونديشين) وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 200 ألف درهم بمشاركة 14 جواداً .

فيما خصص الشوط الخامس ( شوط بالما سبرينج ) للخيول العربية الأصيلة تكافؤ ( هاند كاب ) لمسافة 2000 م وجوائزه 40 ألف درهم بمشاركة 15 جوادا في حين خصص الشوط السادس ( كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم - سلسلة الإمارات لسباق الخيل ) للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة لمسافة 1200م (كونديشين) وجوائزه 200 ألف درهم بمشاركة 9 جياد.