منافسات قوية في رموز الحقاقة لهجن أبناء القبائل بمهرجان ولي عهد دبي

دبي في 17 يناير/وام/استضاف ميدان المرموم مساء اليوم انطلاقة أشواط الرموز المخصصة لهجن أبناء القبائل في سن الحقاقة، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن.

وتواصلت منافسات سن الحقاقة على مدار يومين من التحدي القوي شاركت خلاله 3216 مطية توزعت على 65 شوطاً.

وفازت "عصرية" المملوكة لنايف صلاح مصلح السهلي من الفوز بكأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة الأبكار المفتوح في الشوط الأول، بعد أن سجلت توقيتاً زمنياً بلغ 5:50:2 دقيقة، لتظفر بالجائزة المالية البالغة 1.5 مليون درهم.

وأحرز "رايق" لسالم سليم الصغير الوهيبي بندقية سمو ولي عهد دبي للحقاقة الجعدان المفتوح بزمن قدره 5:47:6 دقيقة، ونال الجائزة المالية وقدرها مليون درهم.

وذهب كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة الأبكار للإنتاج إلى "الشادن" المملوكة لحمد علي سلامة الهاجري، التي سجلت زمناً بلغ 5:48:3 دقيقة لتحصل على الجائزة المالية البالغة مليون درهم.

أما بندقية ولي عهد دبي للحقاقة الجعدان للإنتاج فكانت من نصيب "الشرس" لمالكه سالم علي مكتوم الجنيبي، بعد أن أنهى السباق بزمن قدره 5:46:5 دقيقة، ليحصد الجائزة المالية البالغة 800 ألف درهم.

وعقب ختام الأشواط قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالرموز، بحضور كل من علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء.

كان ميدان المرموم قد شهد صباح اليوم انطلاقة تحديات سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك من خلال إقامة 20 شوطاً على مدار الفترة الصباحية، خصصت 12 منها لفئة الإنتاج، وذلك لمسافة 4 كيلومترات، وسط مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين الملاك من مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفازت المطية "ترف" لمالكها أحمد بطي سيف ريد السبوسي بالشوط الأول للحقاقة الأبكار للإنتاج، بعد أن أنهت السباق بزمن وقدره 5:52:7 دقيقة.

وتمكّن "هذال" العائد لـ جمعة راشد سعيد بالغافرية الفلاسي من حسم الشوط الثاني للحقاقة الجعدان الإنتاج، قاطعاً المسافة في زمن بلغ 5:54:8 دقيقة.

وفي الشوط الثالث للحقاقة الأبكار للإنتاج، فازت "صراحة" لـحصن مناحي مبارك آل بريك بتوقيت 5:52:6 دقيقة.

وحقق "طريف" لمبارك ناصر راشد مانع المنصوري أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بعدما فاز بالمركز الأول في الشوط الرابع للحقاقة الجعدان الإنتاج بزمن قدره 5:50:7 دقيقة.