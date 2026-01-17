اختتام فعاليات بطولة "الهلال الأحمر" الخيرية للبولو بنادي غنتوت

أبوظبي في 17 يناير/ وام/ اختتمت مساء اليوم فعاليات بطولة الهلال الأحمر الإماراتي الخيرية الودية للبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وشراكة استراتيجية مع مجموعة كيزاد، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.

وتفوق فريق الهلال الأحمر على غنتوت بنتيجة 6 - 3 في مباراة ودية استعراضية تزامنت معها العديد من الفعاليات المصاحبة، منها ركوب الخيل ولعبة البولو، وأنشطة متنوعة، بمشاركة مركز النقل المتكامل، والأرشيف والمكتبة الوطنية.

وأكد نادي غنتوت في بيان له، أن المبادرة تعكس الحرص على إبراز العمل المجتمعي، وتبني المبادرات التي تستهدف المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتعزيز الشراكة النوعية مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومجموعة كيزاد، مشيرا إلى الأجواء التفاعلية التي رافقت الأمسية، والتجاوب الواسع مع فعالياتها.