"سباق النمور للعقبات " يستقطب 2300 مشارك

الشارقة في 17 يناير / وام / شهد مدرج خورفكان اليوم انطلاق " سباق النمور للعقبات " الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في نسخته الرابعة بمشاركة 2300 منافس من مختلف الأعمار والجنسيات من عشاق التحدي والمغامرة.

استهدفت الفعالية المشاركات وفق الفئات العمرية المختلفة وخصص سباق الـ 800 متر للأطفال البالغة أعمارهم من 4 إلى 9 سنوات تلتها الفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة في مسار طوله كيلو ونصف وبلغ طول مسار المحترفين 8 كيلو مترات والمسار المفتوح تكون من فرعين مسار 8 و 4 كيلومترات.

تخلل السباق عدد من التحديات والعقبات في أشكال مختلفة من الأنشطة الرياضية التي تختبر لياقة المشاركين وقوة تحملهم مثل تسلق الحبال و بركة الثلج والتزحلق في الماء وسباق التسلق لقرع الجرس في أجواء من المغامرة والحماسة و التحدي.

وخصصت جوائز نقدية قيمة للفائزين في تحدي المحترفين بلغت قيمتها 20000 درهم للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في فئة الرجال والنساء.

وأكد سعادة طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن فعالية ( سباق النمور للعقبات) تهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضة أسلوب حياة وقال إن هذه الفعالية تشهد مشاركة واسعة كل عام وتشكل مدينة خورفكان وجهة مثالية لمثل هذه الفعاليات لما تتميز به من جبال و وديان وشواطئ ما يعزز مكانتها وجهة سياحية فريدة.

حظي السباق برعاية عدد من الجهات الحكومية والخاصة شملت هيئة الشارقة للدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة الشارقة و دائرة الخدمات الاجتماعية و هيئة كهرباء ومياه الشارقة وبيئة ومصنع مياه زلال وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق ونادي خورفكان وبلديتها.