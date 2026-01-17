الإسباني إلفيرا يتصدر منافسات"دبي إنفيتيشنال للجولف" قبل جولتها الختامية

دبي في 17 يناير/وام/ تصدر الإسباني ناتشو إلفيرا بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف 2026، في ختام منافسات اليوم الثالث من الحدث المقام حالياً على ملاعب الجولف في منتجع خور دبي، متقدماً بفارق ضربتين قبل انطلاق الجولة الختامية.

كان (إلفيرا) قد أنهى منافسات اليوم الثاني في صدارة مشتركة مع الإيرلندي شين لوري برصيد 5 ضربات تحت المعدل، قبل أن يسجل 68 ضربة في الجولة الثالثة، ليرفع رصيده إلى 8 ضربات تحت المعدل.

يلاحق إلفيرا ثلاثي يحتل المركز الثاني برصيد 6 ضربات تحت المعدل، يضم الجنوب أفريقي ديلان فريتيللي، والإيرلندي شين لوري، والإنجليزي ماركوس أرمتيج.

ويدخل اللاعب الإسباني الجولة الأخيرة باحثاً عن لقبه الثالث في جولة دي بي ورلد، بعد تتويجه سابقاً بلقب بطولة كازو أوبن المدعومة من غاريث بيل عام 2021، وبطولة سودال أوبن عام 2024.

وفي منافسات الفرق، تُوّج جيف وانغ بلقب بطولة الفرق ضمن دبي إنفيتيشنال 2026، بعدما أنهى المنافسات برصيد إجمالي بلغ 17 ضربة تحت المعدل.