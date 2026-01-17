سالم بن سلطان القاسمي يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف سلطان محمد السلامي بالفجيرة

الفحيرة في 17 يناير /وام/ حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة محمد عبدالله بن سلطان السلامي بمناسبة زفاف نجله "سلطان" إلى كريمة المرحوم خليفة بن راشد سعيد المنصوري بمركز دبا للمعارض بمدينة دبا الفجيرة.

وبارك الشيخ سالم للعروسين وذويهما، متمنيا لهما حياةً زوجية سعيدة سائلا المولى عزّ وجلّ أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.

تخلل الحفل مجموعة من الفنون والأهازيج والشلات التراثية الإماراتية ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.