فريق الإمارات بطلا لكأس الاتحاد للبولو 2026 وبهنسالي وصيفا

دبي في 18 يناير /وام/ توّج فريق الإمارات، بطلاً لكأس اتحاد الإمارات للبولو 2026، عقب فوزه على فريق بهنسالي بنتيجة 7 أهداف مقابل 6، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس على ملعب نادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع العربية.

وشهدت البطولة مشاركة 8 فرق بواقع هانديكاب 12 جول لكل فريق، وقدّمت مستويات فنية عالية، مع حضور لافت لنجوم اللعبة من أبناء وبنات الإمارات، إلى جانب لاعبين أجانب مقيمين، ما أسهم في رفع وتيرة المنافسة وإثراء مجريات البطولة.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز فريق إيكويتي على فريق ليغاسي بنتيجة 4.5 مقابل 4 أهداف، ليحرز كأس المركز الثالث، فيما حلّ ليغاسي رابعاً.