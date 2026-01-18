"سيدات أعمال عجمان" يشجع عضواته على الزراعة المنزلية المستدامة

عجمان في 18 يناير /وام/ نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، في غرفة عجمان جلسة بعنوان "الزراعة المستدامة" تحت شعار "دور المرأة في التنمية الزراعية"، بهدف التوعية بأهمية المشاريع الزراعية، وتشجيع السيدات وصاحبات الأعمال على الاستثمار في القطاع الزراعي، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، ودورها في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقدمت الجلسة فرح شخاشيرو، شريك مؤسس ونائب رئيس مجموعة غراسيا، بحضور مجموعة من عضوات المجلس وموظفات الجهات الحكومية وذلك في مركز ثرا لريادة الاعمال.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، إن المجلس يولي المشاريع الزراعية اهتماماً متزايداً عبر توعية وتثقيف عضواته بفرص الاستثمار في الزراعة الحديثة والمستدامة، وما يوفره هذا القطاع الحيوي من فرص حقيقية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الأمن الغذائي، وابتكار حلول زراعية ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة وكفاءة استخدام الموارد.

و أكدت حرص المجلس على تكثيف تعاونه مع بيوت الخبرة في مجال التنمية الزراعية بهدف توفير برامج ومبادرات لتمكين السيدات من بدء مشاريع زراعية ناجحة تسهم في تحقيق الاستدامة ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب توفير منصات تدريبية وتوعوية تسهم في رفع كفاءة رائدات الأعمال وتعزيز جاهزيتهن للدخول بثقة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الدكتورة آمنة آل علي، أن المجلس يعمل على مبادرة "ازرع واحصد" عبر تنفيذ مشاريع البيوت البلاستيكية الزراعية المبردة ومساعدة السيدات لإنتاج محاصيل زراعية عضوية في بيئة مناسبة على مدار العام، مؤكدة أن مبادرات المجلس للعام الحالي تواكب مستهدفات عام الأسرة 2026.

وتناولت الجلسة التفاعلية دور المرأة في القطاع الزراعي، وارتكاز رؤية الدولة على مبادئ الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا والمرونة والتكامل في تطوير وتنمية القطاع الزراعي.

وأشادت فرح شخاشيرو، بالتمكين النسائي في الدولة، واهتمام الحكومة بالمشاريع الريادية؛ إذ قدمت العديد من برامج الدعم الحكومي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، كما استعرضت أمام الحضور عددا من قصص النجاح الملهمة.

وتضمنت أعمال الجلسة ورشة عملية تطبيقية حول أساليب زراعة البذور الموسمية، وخطوات العناية الصحيحة بالنباتات والشتلات الزراعية، مع التركيز على الزراعة المنزلية، بما يسهم في تمكين المشاركات من تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة عمليا، وتعزيز ثقافة الاكتفاء الذاتي والاستخدام الأمثل للموارد.