"هيئة الشارقة للكتاب" تختتم مشاركتها في "نيودلهي الدولي للكتاب"

نيودلهي في 18 يناير /وام/ اختتمت هيئة الشارقة للكتاب، مشاركتها في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 10 إلى 18 يناير الجاري في مركز بهارات ماندابام للمؤتمرات في براغاتي ميدان بالعاصمة الهندية نيودلهي، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز حضور الشارقة في المشهد الثقافي العالمي وتوسيع آفاق التعاون مع أسواق النشر الدولية وفي مقدمتها السوق الهندية.

وعقدت الهيئة خلال مشاركتها في المعرضن سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من دور النشر والمؤسسات الثقافية والمعرفية الهندية، ركّزت على التعريف بمنظومة الشارقة المتكاملة في دعم صناعة النشر والنهوض بواقع صناعة المعرفة والإبداع في الإمارات والمنطقة، وفتح أفق الاستفادة من أبرز المبادرات والفعاليات الثقافية الدولية التي تنظمها الإمارة على مدار العام.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، إن الحضور في نيودلهي يعكس حرص الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع آفاق التعاون الثقافي مع آسيا والانفتاح على أسواق نشر عريقة تمتلك تاريخًا حضاريًا غنيًا وتأثيرًا متناميًا في المشهد العالمي.

وأضاف أن مشاركة الهيئة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، تأتي ضمن رؤية ثقافية بعيدة المدى يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتؤمن بأن الكتاب وصناعة النشر يشكلان ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الحوار بين الحضارات.

واستعرضت لقاءات الهيئة في المعرض، عدد من المبادرات والبرامج التي تقودها ومن بينها مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومؤتمر الموزعين المقرر عقده في مايو القادم، إلى جانب البرنامج التنفيذي للنشر الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، والجامعة الأمريكية في الشارقة، باعتباره برنامجًا مهنيًا متخصصًا يُعنى بتأهيل الكفاءات العاملة في قطاع النشر وتعزيز الخبرات القيادية والمعرفية في هذا المجال.

وسلّطت الهيئة الضوء على معرض الشارقة الدولي للكتاب، بوصفه إحدى أبرز المنصات العالمية لصناعة النشر وما يصاحبه من مؤتمرات مهنية متخصصة من بينها مؤتمر الناشرين الدولي، ومؤتمر الشارقة للمكتبات، التي تشكّل فضاءات حيوية لتبادل الخبرات وبحث التحديات والتحولات التي يشهدها قطاع النشر على المستوى الدولي.

وأكدت الهيئة أن هذه المنظومة المتكاملة أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة بوصفها منصة عالمية للحوار الثقافي ومركزًا فاعلًا يجمع صناع الكتاب والمعرفة ويدعم بناء شراكات مهنية مستدامة بين الناشرين والمؤسسات الثقافية من أنحاء العالم.

وفي سياق متصل استعرضت هيئة الشارقة للكتاب، الفرص التي تتيحها مدينة الشارقة للنشر باعتبارها إحدى أبرز المناطق الحرة المتخصصة في صناعة النشر على مستوى العالم؛ والمنظومة المتكاملة التي توفرها المدينة لدعم تأسيس الأعمال وتوسيعها، وشمل ذلك توضيح الأطر التنظيمية وآليات إصدار الرخص التجارية وسهولة بدء العمليات التشغيلية من داخل المدينة إلى جانب ما تتيحه من بنية تحتية متقدمة وخدمات مهنية متخصصة وفرص استثمارية تدعم نمو الناشرين وتسهّل وصولهم إلى أسواق المنطقة والعالم.

وشهد جناح الشارقة في المعرض إقبالًا لافتًا من الزوار الذين اطّلعوا على إصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى جانب إصدارات مجموعة كلمات وعدد من الجهات الثقافية المشاركة ضمن جناح هيئة الشارقة للكتاب، ما عكس اهتمام الجمهور الهندي بالأدب العربي ومشاريع النشر الصادرة من الشارقة.

ويُعد معرض نيودلهي الدولي للكتاب واحدًا من أكبر معارض الكتب الموجّهة مباشرة للجمهور على مستوى العالم، وتنظمه المؤسسة الوطنية للكتاب التابعة لوزارة التعليم في حكومة الهند بالشراكة مع منظمة ترويج التجارة الهندية ويشكّل منصة رئيسية للتبادل الأدبي وتعزيز صناعة النشر والحوار الثقافي.