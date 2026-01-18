انطلاق النسخة الـ67 من"محاربي الإمارات"31 يناير

أبوظبي في 18 يناير/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة تنظيم 10 نسخ خلال العام 2026، على أن تنهي موسمها في نوفمبر المقبل.

وستكون أولى البطولات خلال العام النسخة 67، والتي تنطلق في 31 يناير الجاري، في صالة مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بتنظيم بالمز الرياضية.

وتشهد النسخة 67 إقامة 12 نزالاً بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة من نخبة المقاتلين في المنطقة العربية والعالم.

ويلتقي في أبرز مواجهات هذه النسخة كايو ماتشادو مع توم بريز في وزن الوسط، في النزال الرئيسي للبطولة.

وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، أن أجندة 2026 ستشهد مزيداً من التطوير على صعيد التنظيم، واختيار النزالات، وتوسيع قاعدة المشاركين، بما يعزز من حضور البطولة عالمياً، منوها إلى أن محاربي الإمارات ستواصل دورها في دعم المواهب الصاعدة، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة لرياضات الفنون القتالية.