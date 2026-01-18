جمعية أصدقاء مرضى السرطان تحقق أعلى مستوى تفاعل مجتمعي في 2025

الشارقة في 18 يناير / وام / سجلت جمعية أصدقاء مرضى السرطان خلال 2025 أعلى مستويات التفاعل والحضور المجتمعي والمؤسسي في تاريخها محققة إنجازات نوعية في مسارات الدعم العلاجي والتوعية والمناصرة.

فقد قدّمت الجمعية دعماً مالياً مباشراً لأكثر من 500 مريض بالسرطان خصصت له ما يزيد على 10.4 مليون درهم لتغطية تكاليف العلاج والاحتياجات المرتبطة به.

وشهدت المبادرة الأبرز للجمعية "القافلة الوردية" أعلى حصيلة فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي منذ انطلاقها إذ وفّرت 19,791 فحصاً مجانياً في مختلف إمارات الدولة خلال شهر أكتوبر الوردي .

ونظّمت الجمعية على مدار العام 36 فعالية وأنشطة إنسانية وتوعوية استفاد منها أكثر من 2000 مريض ومرافق في إطار دعم نفسي ومعنوي متكامل.

ونظمت الجمعية فعاليات النسخة الرابعة من مسيرة "لنحيا" أكبر فعالية مخصصة لجمع التبرعات الرامية لدعم مرضى السرطان والناجين منه على مستوى العالم بالتعاون مع الجمعية الأميركية للسرطان في الجامعة الأميركية بالشارقة تحت شعار "يستحق الحياة " وشهدت المسيرة مشاركة أكثر من 3500 شخص ومتطوع فيما شاركت الجمعية في 9 مؤتمرات ومنتديات محلية ودولية متخصصة بالسرطان.

وقالت عائشة الملا مديرة الجمعية إن عام 2025 شكّل محطة فارقة في مسيرة الجمعية ونفخر بالوصول إلى عدد أكبر من المرضى وعائلاتهم هذا العام عبر برامج موسّعة تعكس التزامنا الراسخ بمرافقة المرضى ومقدّمي الرعاية في مختلف مراحل رحلتهم العلاجية.

وخلال شهر أكتوبر الوردي أطلقت "القافلة الوردية" 11 عيادة ثابتة على مستوى الدولة إلى جانب وحدات متنقلة ومصغّرة في أكثر من 80 موقعا أسفرت عن رصد أكثر من 30 حالة مشتبها بها احتاجت إلى متابعة وفحوصات إضافية ونظمت القافلة أكثر من 11 فعالية مجتمعية شهدت مشاركة أكثر من 12 ألف شخص فيما استفاد أكثر من 2970 شخصاً من جلسات التوعية المجتمعية خلال الشهر.

وشاركت 53 جهة بتسجيل فرقها للاستفادة من خدمات القافلة بالتعاون مع 6 شركاء طبيين وبدعم من 11 جهة راعية.

وفي إطار دعم الصحة النفسية نفذت الجمعية برامج وأنشطة ترفيهية وورش عمل للمرضى وذويهم بالتعاون مع 50 جهة من القطاعين العام والخاص شملت متاحف ومؤسسات ثقافية وخيرية ومراكز تطوعية .

وعبر برنامج "خصلات الأمل" عقدت الجمعية شراكات مع مراكز تجميل ومدارس لتنظيم حملات تبرع بالشعر أسفرت عن جمع أكثر من 2000 خصلة وتوفير شعر مستعار لأكثر من 20 مريضاً.

ووفّرت الجمعية منصات فاعلة لمشاركة المجتمع إذ أسهم 193 متطوعاً في دعم 36 فعالية دعم معنوي مقدمين 1110 ساعات تطوعية وبلغ إجمالي المتطوعين 400 متطوع ساهموا في أكثر من 5 آلاف ساعة عمل تطوعية في أكثر من 150 فعالية إلى جانب إتاحة فرص تدريب عملي لطلبة الجامعات في مجالات متعددة.