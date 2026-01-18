الأولمبياد الخاص الإماراتي يختتم البطولة الوطنية لكرة القدم الموحدة

أبوظبي في 18يناير/ وام/ اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم الموحدة التي نظمها بالتعاون مع جامعة أبوظبي، بمشاركة فرق من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم، ونادي دبي لأصحاب الهمم، إلى جانب فريق كرة القدم الموحد لجامعة أبوظبي.

شهدت البطولة مشاركة أكثر من 45 لاعبا وشريكا موحدا وتأتي في إطار جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي لتعزيز الدمج المجتمعي من خلال الرياضة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين من أصحاب الهمم وزملائهم الموحدين لإبراز مواهبهم، كونها محطة مهمة في إطار الاستعدادات للألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026.