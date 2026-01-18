"الوثبة للتمور" يواصل فعالياته ويعلن نتائج المزاينة

أبوظبي في 18 يناير/وام/ تواصلت فعاليات ومسابقات مهرجان الوثبة للتمور بدورته الثالثة والذي يقام ضمن مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ويستمر حتى 24 يناير الجاري.

وشهد أمس تنظيم "مزاد التمور" ضمن فعاليات اليوم الثالث، حيث كانت أعلى قيمة لبيع صندوق 400 درهم لصنف "نبتة مزروعي" و"مجدول"، وبلغ مجموع المبيعات 22440 درهماً، لـ 222 صندوقاً بوزن إجمالي 666 كيلوجراماً.

كما أعلنت أمس نتائج مسابقة "بومعان" في مزاينة التمور التي جرت في ثاني أيام المهرجان بمشاركة 11 متسابقاً قدموا 550 كيلوجراماً من التمور، ورصدت للمسابقة 10 جوائز بقيمة إجمالية 280 ألف درهم.

وكانت مزاينة "نخبة الوثبة" التي جرت منافساتها في افتتاح المهرجان قد شهدت مشاركة 19 مزارعاً، قدموا 1425 كيلوجراماً من التمور، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بمزاينة النخبة بقيمة إجمالية 630 ألف درهم.

وانطلقت الجمعة الماضية ضمن فعاليات المهرجان مسابقة "الرسم الحي" التي استقطبت نخبة من المبدعين والرسامين لرسم لوحات فنية أمام الجمهور، بهدف دعم المواهب الفنية وتحويل الموروث الإماراتي إلى مادة بصرية ملهمة تبرز الهوية الوطنية، حيث خصصت اللجنة المنظمة جوائز نقدية قيمة لهذه المسابقة.

كما شهد المهرجان انطلاق فعاليات "مسابقة الطبخ" التي تهدف إلى تعزيز حضور فنون الطهي ضمن الفعاليات التراثية والمجتمعية، ودعم الإبداع في استخدام المكونات المحلية بأسلوب مبتكر.

ويشهد مهرجان الوثبة للتمور تنظيم 14 مسابقة خلال عشرة أيام، خصصت لها جوائز بقيمة تتجاوز مليوني درهم.

ويهدف المهرجان إلى ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها بصفتها موروثاً إماراتياً يتحقق من خلاله تعميق الوعي بالتراث والسنع الإماراتي.

كما يهدف إلى تثقيف أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الموروث الخاص بالنخلة، ودعم تبادل الخبرات بين المزارعين للتعرف إلى أفضل الممارسات وطرق العناية بالنخيل مما يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية لأصحاب المزارع ودعم قطاع الزراعة وإنتاج التمور لدوره الحيوي في التنوع الاقتصادي، وإسهامه في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.