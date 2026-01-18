"إيدك دبي 2026" ينطلق غداً بمشاركة 155 دولة

دبي في 18 يناير/ وام/ تنطلق غداً فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2026" ، الذي تم اختيار جمهورية مصر العربية ضيف شرف دورته الـ30 التي تستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 74 ألف زائر ومشارك من 155 دولة حول العالم.

يعد" إيدك دبي " أكبر مؤتمر ومعرض علمي دولي سنوي لطب الأسنان في العالم يواصل تعزيز مكانته منصة عالمية رائدة للتبادل العلمي، والتطوير المهني، وتعزيز التعاون الدولي في قطاع طب الأسنان.

ويبرز اختيار مصر ضيف شرف هذه الدورة مكانتها المتميزة في القطاع الصحي الإقليمي، ودورها الفاعل في دعم التعليم والبحث العلمي في مجال طب الأسنان ، حيث تحظى مصر بحضور فاعل ومستمر في "إيدك دبي" ، من خلال مشاركة جامعاتها العريقة، والمؤسسات الطبية، والشركات المصنعة، التي أسهمت على مدى السنوات الماضية في إثراء البرنامج العلمي، وتقديم الأبحاث المتخصصة، والمشاركة في أجنحة المعرض.

ويتضمن البرنامج العلمي محتوى شاملاً وغنياً يضم أكثر من 200 جلسة علمية، و20 ورشة عمل تطبيقية، و390 ملصقاً علمياً، بمشاركة أكثر من 192 متحدثاً دولياً من مختلف التخصصات، تشمل طب الأسنان الرقمي، وطب الأسنان التجميلي، وتعويضات الأسنان، وعلاج جذور الأسنان، وطب أسنان الأطفال.

وينظم مؤتمر ومعرض "إيدك دبي"سنوياً من قبل "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "إندكس القابضة"، فيما يحظى بدعم رسمي من هيئة الصحة بدبي، ما يعكس مكانته حدثا هاما في أجندة طب الأسنان العالمية، ودوره في تعزيز موقع دبي مركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات الطبية المتخصصة.