"جودو الإمارات" يحصد 36 ميدالية ويتصدر دولية العين

العين في 18 يناير/وام/ تصدر لاعبو الإمارات الجولة الافتتاحية لبطولة العين الدولية المفتوحة للجودو، برصيد 36 ميدالية، منها 11 ذهبية، و13 فضية، و12 برونزية.

وأقيمت منافسات الجولة الأولى لفئة الناشئين تحت 15 عاماً أمس بصالة خليفة بن زايد للألعاب الرياضية في نادي العين، ضمن البطولة التي تشهد مشاركة 340 لاعباً ولاعبة من 33 دولة، وينظمها اتحاد الإمارات للجودو، بالتعاون مع نادي العين الرياضي.

وحققت مصر المركز الثاني برصيد 8 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين و3 برونزيات، والهند الثالث برصيد 6 ميداليات، منها ذهبية و5 برونزيات.

وأحرز نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول في فردي الرجال، ونادي كلباء الرياضي المركز الثاني، ونادي الشارقة للدفاع عن النفس، المركز الثالث، بينما حقق نادي كلباء لرياضة المرأة صدارة فئة الإناث، وجاء نادي الشارقة للفنون القتالية وصيفا، وأكاديمية دفندر الشارقة ثالثة.

توج الفائزين الدكتور ناصر التميمي نائب رئيس اتحاد الجودو، ومحمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، وعيسى بن هويدن، عضو الاتحاد، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في المنطقة الشرقية والشمالية، وسلطان الكتبي رئيس لجنة التنظيم والبرتوكول بالاتحاد.